Via libera dell'Emilia-Romagna: sì agli allenamenti dal 4 maggio

I quattro club dell’Emilia-Romagna che disputano il campionato di , ovvero , , e , potrebbero tornare in campo per allenarsi già a partire dalla giornata di lunedì.

E’ questo infatti quello che viene previsto all’interno di un’ordinanza emessa dal Governatore della Regione, Stefano Bonaccini, nelle scorse ore.

“È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali".