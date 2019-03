Napoli-Juventus senza Dybala: dentro Bernardeschi

Dopo quella di Bologna, Dybala si avvia verso un'altra panchina: a Napoli, con Cristiano Ronaldo e Mandzukic, toccherà a Bernardeschi.

La notte porterà consiglio. Ma la sensazione è che Massimiliano Allegri abbia già scelto l'undici titolare che affronterà il Napoli . E per Paulo Dybala tutti gli indizi portano nuovamente alla panchina. Nulla di sorprendente, in quanto la Joya anche nella trasferta di Bologna è stato escluso dai titolari, salvo poi entrare e realizzare il goal della vittoria. Eppure, nonostante due reti consecutive trovate in campionato (l'altra segnata al Frosinone), il tecnico toscano sembrerebbe orientato ad andare avanti per la sua strada.

A meno di colpi di scena, la Juventus al San Paolo si presenterà con un 4-3-3 a geometria variabile. Abito tattico destinato a essere proposto anche contro l'Atletico Madrid. Insomma, prove generali in vista del Cholo. Max in Europa proverà a centrare l'impresa affidandosi a un assetto chiamato a trovare la superiorità numerica sulle corsie esterne, che difficilmente contemplerà la presenza di Dybala.

In terra partenopea, dunque, toccherà a Bernardeschi supportare Ronaldo e Mandzukic . Dietro di loro, invece, non sono previste novità. Szczesny tra i pali. Cancelo , Bonucci , Chiellini e Alex Sandro nel pacchetto arretrato. Emre Can , Pjanic e Matuidi a centrocampo.

“ E' una partita che vale molto per lo scudetto, perché in caso di risultato positivo le nostre possibilità aumenterebbero tanto – ha spiegato Allegri alla vigilia – Poi è una grande sfida in quanto loro vogliono batterci per dimostrare che sono più bravi di noi: è una settimana o forse più che preparano questa partita. Noi dovremo fare una gara di grande livello perché si affrontano due squadre che negli ultimi anni hanno lottato per la vittoria finale. Credo che non sarà un match bloccato, il Napoli gioca in modo diretto e troveremo quindi qualche spazio ”.