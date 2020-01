Napoli-Juventus, le pagelle: Insigne dominante, flop Higuain

Nel Napoli brillano Zielinski e Manolas, con uno strepitoso Insigne: fra i bianconeri male Higuain e Matuidi, Douglas Costa fuori giri.

ZIELINSKI 7 : Apparentemente non offre sussulti memorabili. Uno solo, ma importantissimo.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

INSIGNE 7: Sacrificio al potere. Poi, da leader, non perdona e la chiude. A tripla mandata.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

MANOLAS 7: L’ex giallorosso conferma di essere in forte ascesa e, infatti, trova una serata al limite della perfezione.

DEMME 6.5: Acquisto azzeccato, eccome. Dà ordine in mezzo al campo, facendosi sentire anche in interdizione. Dal San Paolo, per lui, grandi applausi.

PJANIC 5: Non vive una grande condizione atletica, tanto da chiedere il cambio a inizio in ripresa. Tuttavia, non incide né per estro né per lucidità.

MATUIDI 4.5: Quando il contesto diventa aulico, si sa, emergono le lacune del centrocampista francese. Giustappunto, è una sua leggerezza a regalare l’azione chiave della gara. Male.

NAPOLI (4-3-3) Meret 6; Hysaj 6.5, Manolas 7, Di Lorenzo 6.5, Mario Rui 6.5; Fabian Ruiz 6, Demme 6.5 (69’ Lobotka 6), Zielinski 7 (81’ Elmas s.v.); Callejon 7, Milik 6, Insigne 7.5. Allenatore: Gattuso

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 5; Cuadrado 5, De Ligt 6.5, Bonucci 6, Alex Sandro 6; Bentancur 6, Pjanic 5 (50’ Rabiot 5.5), Matuidi 4.5 (72’ Douglas Costa 5.5); Dybala 6 (72’ Bernardeschi 5.5), Higuain 5, Ronaldo 6. Allenatore: Sarri