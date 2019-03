Napoli-Juventus, le pagelle: Malcuit male, Szczesny sicuro

Il Napoli fa i conti con l'errore di Malcuit, mentre si affida a Zielinski. Mandzukic assente ingiustificato nella Juventus.

PAGELLE NAPOLI

: Poco reattivo sull'insano passaggio di Malcuit, ma resta qualche dubbio sul contatto con CR7.

MALCUIT 4.5: Mette in grossa difficoltà il suo portiere, rovinando sciaguratamente la gara degli azzurri. Non contento, continua a rischiare con appoggi scriteriati. (46' MERTENS 6: Rispetta alla lettera le linee guida).

MAKSIMOVIC 6: Non sfigura, si fa sentire sia con le buone sia con le cattive.

KOULIBALY 6.5: Fa sempre la differenza, concentrato e volitivo.

HYSAJ 5: Devia il colpo di testa targato Emre Can, proponendo un contributo piuttosto insicuro.

CALLEJON 7: Impatta chirurgicamente, dando così motivazioni ed energia alla truppa partenopea. (78' OUNAS 6: Svaria da una parte all'altra senza dare punti di riferimento).

ALLAN 6.5: Non si risparmia mai, il tutto provando a costruire con profitto. Da una sua idea nasce il secondo giallo di Pjanic.

FABIAN RUIZ 6: Taglia e cuce, ben figurando in interdizione.

ZIELINSKI 7: Una prova totale, caratterizzata da un bagaglio tecnico notevole. Impressionante e sfortunato.

INSIGNE 5.5: Disegna un magnifico destro che, grazie all'inserimento di Callejon, porta il Napoli a riaprire un match apparentemente chiuso. Fallisce un rigore vitale. E ciò pesa enormemente.

MILIK 6: Fa quello che può, sostituito in funzione degli equilibri generali. (27' OSPINA 6: Non può nulla sui lampi zebrati).

PAGELLE JUVENTUS

: Si limita all'ordinaria amministrazione, parando tutto quello che c'è da parare.

CANCELO 5.5: Spinge con veemenza, ma dietro “gigioneggia” un po' troppo. Diffidato, salterà la sfida con l'Udinese. (61' DE SCIGLIO 5.5: Confusionario).

BONUCCI 6: Una sua leggerezza, per poco, non consente a Zielinski di sbloccare il match in avvio. Leggerino nelle marcature, se la cava con il mestiere.

CHIELLINI 5.5: Galleggia a lunghi tratti con la fisicità, poi si fa sorprendere da Callejon.

ALEX SANDRO 5.5: Inizialmente soffre gli attacchi del dirimpettaio, poi gli prende le misure e porta a casa agevolmente la pagnotta. Nel finale, un suo tocco di mano porta il Napoli sul dischetto.

EMRE CAN 6.5: Segna grazie a una zuccata, terzo goal in bianconero.

PJANIC 5.5: Pennella una punizione d'autore, la prima messa a segno in stagione dalla Signora. Tuttavia, nella ripresa rovina la sua performance ristabilendo la parità numerica.

MATUIDI 6: Diligente in entrambe le fasi, bravo nel dare la giusta ampiezza sul lato mancino.

BERNARDESCHI 6: Cala drasticamente nella ripresa, ma torna a casa con un assist. (85' DYBALA SV).

RONALDO 6: Scaltro nel portare Meret sulla via del rosso, si sacrifica in funzione della coralità.

MANDZUKIC 5: Nel nuovo anno non è ancora riuscito a trovare la gioia personale, altra prova impalpabile. (74' BENTANCUR 6: Nella lotta si esalta).