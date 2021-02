Napoli-Juventus, le pagelle: disastro Chiellini, Meret è un muro

Le pagelle di Napoli-Juve: nel Napoli brillano Meret, Rrahmani e Insigne. Nella Juve si salva Chiesa, delude anche Ronaldo.

PAGELLE NAPOLI

MERET 7.5 – Titolare per il problema riscontrato nel riscaldamento da Ospina, si fa trovare pronto, anzi, prontissimo.

DI LORENZO 5.5 - Chiesa è un cliente scomodo e, infatti, è costretto a incappare il giallo. Che, inevitabilmente, ne condiziona il piano gara.

RRAHMANI 7 – Si procura un penalty per una smanacciata di Chiellini e, in generale, mantiene oculatamente la posizione.

MAKSIMOVIC 6.5 – In crescendo dal punto di vista fisico, ne viene a capo senza particolari patemi.

MARIO RUI 6.5 – Spinge poco, concentrandosi pressoché esclusivamente sulla fase difensiva. In sofferenza, qua e là, negli uno contro uno.

BAKAYOKO 6 – La fase di costruzione, si sa, non è il suo forte. Ma decide di andare di fisicità. E fa benissimo.

ZIELINSKI 5.5 – Non brillantissimo nelle letture, si limita all’ordinaria amministrazione che, però, poco non è. A maggior ragione considerando l’avversario. (65’ ELMAS 5: Un po’ troppo arruffone).

POLITANO 6 – Prova a creare la superiorità numerica, mettendo in mostra la consueta ottima gamba. (64’ FABIAN RUIZ 6: Rispetta il piano gara).

INSIGNE 7 - Al 100esimo goal con gli azzurri, spezza la maledizione dal dischetto contro la Signora. E, in generale, si sacrifica in funzione della coralità. (88’ LOBOTKA SV)

LOZANO 6.5 – Intelligenza e scaltrezza al potere, puntando sempre e costantemente l’avversario.

OSIMHEN 5 – La sensazione, e forse qualcosina in più, è che sia ancora (molto) lontano da un’accettabile condizione atletica. Vorrebbe spaccare il mondo, ma non ce la fa (75' PETAGNA SV)

PAGELLE JUVENTUS

SZCZESNY 6 – Non può nulla sulla sassata dagli undici metri di Insigne, per il resto para il parabile.

CUADRADO 5.5 – Meno propositivo di altre volte, si affida al compitino. Ko, sostituito all’intervallo. (46’ ALEX SANDRO 6: Non sfigura).

DE LIGT 6 – Solido e roccioso, salvo su una sterzata di Insigne che avrebbe potuto chiudere il match.

CHIELLINI 4.5 – Alla presenza numero 400 in Serie A, incappa in una serata complicata. Prima, il penalty che porta il Napoli a sbloccare l’incontro. Poi, pochi minuti dopo, rischia il rosso su Osimhen. Male in impostazione.

DANILO 6 - Prova a costruire inserendosi tra le linee, il tutto monitorando attentamente le fiammate azzurre. Non male.

BERNARDESCHI 5 – Altro giro, altra chance sprecata. E ormai non si contano nemmeno più. (62’ MCKENNIE 5.5: A targhe alterne).

BENTANCUR 5.5 – Se c’è da tamponare, nessun problema. Ma con la sfera tra i piedi, in fase di pressione azzurra, gli errori non mancano. (72’ KULUSEVSKI 5: Non cambia marcia).

RABIOT 6 – Il più lucido della mediana bianconera, per decisioni e interventi. Insomma, in costante crescita.

CHIESA 6 – Spinge costantemente sull’acceleratore, provando a “strappare” la gara con intensità e voglia. Non sempre ci riesce, ma abnegazione e coraggio non mancano.

MORATA 5 – Spreca un contropiede d’oro nella prima frazione di gara. Poi, nulla da dichiarare.

CRISTIANO RONALDO 5 – Si divora a inizio ripresa una rete non da lui. Che pesa, eccome.