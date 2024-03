This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Images Serie A Diego Armando Maradona

Napoli-Juventus in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie ASSC Napoli vs JuventusSSC NapoliJuventus Big match al Maradona: il Napoli affronta la Juventus. Dove guardare la partita in diretta TV e streaming e le formazioni ufficiali. NAPOLI-JUVENTUS: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Il Maradona accende i riflettori: il Napoli ospita la Juventus per il Big Match della domenica sera. Una sfida sentitissima, da sempre. Gli azzurri hanno vinto nel recupero della ventunesima giornata disputato contro il Sassuolo a metà settimana: sei goal con la tripletta realizzata da Victor Osimhen che spicca su tutte le altre marcature. I bianconeri hanno battuto nel lunch match in extremis il Frosinone grazie alla rete di Daniele Rugani, ritornando al successo dopo diverse gare d'astinenza. In quale canale potrà essere guardata Napoli-Juventus? GOAL vi offre le formazioni ufficiali e le informazioni su dove guardare la partita in diretta TV e streaming. NAPOLI-JUVENTUS IN DIRETTA DOMENICA 3 MARZO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Napoli-Juventus Competizione Serie A Data 3 marzo 2024 Orario 20:45 Stadio Maradona (Napoli) NAPOLI-JUVENTUS IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A NAPOLI-JUVENTUS IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-JUVENTUS NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cajuste, Ngonge Ballottaggi: Juan Jesus 80%-Ostigard 20%, Mario Rui 55%-Olivera 45%, Zielinski 55%-Traoré 45% JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Danilo, Locatelli, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Squalificati: Fagioli, Pogba | Indisponibili: De Sciglio, McKennie, Perin, Kean, Rabiot Ballottaggi: Kostic 60%-Weah 40%, Danilo 60%-Weah 25%-Miretti 15%, Chiesa 55%-Yildiz 45% NAPOLI-JUVENTUS: IL CONFRONTO In totale sono 181 i precedenti tra Napoli e Juventus in tutte le competizioni: all'andata 1-0 all'Allianz Stadium firmato Federico Gatti. Precedenti 181 Vittorie Napoli 46 Pareggi 50 Vittorie Juventus 85