Napoli eliminato, Ancelotti sereno: "Non ingigantiamo la cosa..."

2-0 del Milan, Napoli fuori dalla Coppa Italia. Il tecnico azzurro difende Allan e la squadra nonostante il k.o: "Solo un incidente di percorso".

Distanza siderale in campionato, eliminato dalla Champions, eliminato dalla Coppa Italia. A quattro mesi dal termine delle ostilità, il Napoli deve leccarsi nuovamente le ferite in seguito alla sconfitta contro il Milan. Che ha portato all'addio stagionale alla Coppa.

Ancelotti in conferenza: “Mancanza di identità e squadra stucchevole? Non condivido. È stata una partita, non è un periodo negativo“ @GoalItalia #MilanNapoli — Sergio Chesi (@sechesi) 29 gennaio 2019

Gara decisamente deludente quella di San Siro per il Napoli, abbattuto due volte da Piatek e praticamente mai pericoloso. Possesso palla sì, ma poco altro. Ora, in attesa dell'Europa League, la formazione azzurra proverà la rimonta impossibile contro la Juventus.

Al termine del match Ancelotti non è comunque disfattista, anzi evidenziando di come la sconfitta e l'eliminazione non sia così grave:

"La partita è stata condizionata dai 2 goal subiti per le nostre disattenzioni. È stato un incidente di percorso. Non ingigantiamo la cosa dato che si tratta di una partita. I problemi che stiamo avendo li risolveremo lavorando".

Sui social i tifosi del Napoli hanno attaccatto duramente Allan, decisamente sotto tono rispetto al passato. Niente PSG e conferma in azzurro, ma per Ancelotti il giocatore non è scontento:

"Allan è un giocatore molto importante per noi. È stato sostituito solo perché volevo inserire un attaccante. Non c'è un caso".

Insigne non segna da mesi, Mertens è meno prolifico rispetto al passato. Anche Milik stavolta è rimasto a secco:

"Era difficile penetrare, in questo momento non c’è la brillantezza necessaria per scardinare questo tipo di difesa. Contro il Milan il Napoli non è stato all'altezza della situazione".

Ora al Napoli, realisticamente, rimane solo l'Europa League. Anche Ancelotti consegna lo Scudetto nelle mani della Juventus: