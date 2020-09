Il Napoli comunica: "Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus"

E' Aurelio De Laurentiis il presidente risultato positivo al Coronavirus: ha partecipato all'assemblea di Lega.

La notizia del giorno non riguarda il calcio giocato o il mercato ma la positività al Covid-19 di Aurelio De Laurentiis. E' stato lo stesso a comunicarlo attraverso questo comunicato apparso sul sito ufficiale del club.

"La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri".

De Laurentiis, nella giornata di ieri, ha partecipato all'assemblea di Lega che ha decretato la creazione di una società con il compito di gestire i diritti del campionato: 'la Repubblica' aveva lanciato l'indiscrezione sulla presenza di un presidente o dirigente contagiato, che avrebbe preso parte alla riunione nonostante presentasse dei sintomi.

Il giornalista Franco Vanni ha rivelato che il positivo aveva raccontato ai colleghi di non sentirsi tanto bene, sensazione di malessere che poteva essere stata causata dall'aver mangiato delle ostriche.

A questo punto è probabile che 'la Repubblica' facesse riferimento proprio a De Laurentiis, che non ha atteso l'esito del tampone effettuato ieri, decidendo di partecipare comunque all'assemblea. Gli altri presidenti sarebbero stati informati soltanto dopo le 20.

'La Gazzetta dello Sport' scrive che anche un familiare di De Laurentiis sarebbe positivo. I calciatori del Napoli, Gattuso e il suo staff, sono stati sottoposti al tampone non più tardi di due giorni fa e l'esito è stato negativo: non è da escludere, però, che ora la squadra venga isolata, anche se domani è in programma un'amichevole al 'San Paolo' contro il che potrebbe essere annullata.