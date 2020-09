Repubblica - Un presidente di Serie A è positivo al Coronavirus

Uno tra i presidenti e i dirigenti di Serie A che hanno preso parte all'ultima assemblea di Lega è risultato positivo al Coronavirus.

Nuovo caso di positività al Coronavirus in : stavolta non si tratta di un calciatore o di un componente dello staff tecnico ma, bensì, di un presidente o di uno dei dirigenti che hanno preso parte all'ultima assemblea di Lega.

Come riportato da 'la Repubblica', la comunicazione è arrivata dopo la riunione in cui è stato deciso di creare una società per la gestione dei diritti del campionato: il nome del contagiato resta sconosciuto ma, da quello che si sa, non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata.

I partecipanti all'assemblea si sono riuniti per alcune ore in una sala dell'hotel Hilton di Milano e quasi tutti hanno rispettato le norme indossando la mascherina e attuando il distanziamento sociale. Incontro avvenuto in una sede fisica voluto come segnale di ritorno alla normalità che però si è rivelato fatale per uno dei partecipanti.

Altre squadre

Ora tutti gli altri componenti dell'assemblea dovranno osservare il protocollo relativo a chi è consapevole di aver trascorso del tempo con una persona risultata positiva: test ed eventuale isolamento qualora venisse accertata la positività.