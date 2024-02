This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Images Champions League Diego Armando Maradona GUARDA NAPOLI-BARCELLONA SU Napoli-Barcellona in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Champions League? Champions LeagueSSC Napoli vs BarcelonaSSC NapoliBarcelona Esordio per Francesco Calzona sulla panchina del Napoli, che cerca l'impresa contro il Barcellona: dove vedere la gara degli ottavi in tv e streaming. NAPOLI-BARCELLONA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Reduce dall'ennesimo passo falso in campionato, il Napoli si rituffa in Champions League: l'avversario degli azzurri nella partita d'andata degli ottavi di finale della competizione è il Barcellona. La Champions League LIVE Abbonati a Prime Video Si tratterà dell'esordio sulla panchina del Napoli di Francesco Calzona, già vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti e appena nominato nuovo allenatore al posto di Walter Mazzarri: un debutto da far venire i brividi. Recentemente Napoli e Barcellona si sono già affrontate in due occasioni nelle coppe europee, prima in Champions League e poi in Europa League: in entrambi i casi a passare sono stati i catalani (1-1 e 3-1 nella Champions 2019/20, 1-1 e 4-2 nell'Europa League dell'anno successivo). Ma quando si gioca Napoli-Barcellona di Champions League? Dove sarà visibile la gara in TV e streaming? Di seguito tutte le informazioni utili. NAPOLI-BARCELLONA IN DIRETTA OGGI 21 FEBBRAIO: QUANDO SARÀ IL CALCIO D'INIZIO Partita Napoli-Barcellona Competizione Serie A Data 21 febbraio 2024 Orario 21:00 Stadio Maradona (Napoli) NAPOLI-BARCELLONA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE Amazon Prime Video Watch here NAPOLI-BARCELLONA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-BARCELLONA Calzona riparte dal 4-3-3 di Sarri e Spalletti, utilizzato anche da Mazzarri contro il Genoa: Osimhen si prepara a tornare titolare, dentro Olivera e Cajuste. Poche sorprese nel Barcellona, che conferma praticamente in toto l'undici visto nelle ultime settimane: Christensen giocherà davanti alla difesa, il giovanissimo Yamal - in formissima - affiancherà Lewandowski e Pedri. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. NAPOLI-BARCELLONA: IL CONFRONTO Gli unici quattro confronti europei tra Napoli e Barcellona sono quelli già menzionati in precedenza: il bilancio parla di due vittorie dei catalani e altrettanti pareggi. Precedenti 4 Vittorie Napoli 0 Pareggi 2 Vittorie Barcellona 2 Pubblicità