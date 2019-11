Napoli, accoglienza a suon di fischi e insulti al San Paolo

Il Napoli è arrivato allo stadio San Paolo, accolto da pochi tifosi rispetto al solito: per i giocatori tanti fischi e anche alcuni insulti.

Il non sta certamente attraversando un momento sereno della sua stagione. Dopo il 'rumore' seguito dall'ammutinamento e dalla rivolta dei tifosi nella giornate di giovedì e venerdì, oggi la squadra affronterà il al San Paolo.

Napoli accolto così dai suoi tifosi: pochi e arrabbiati. #NapoliGenoa pic.twitter.com/8Q28qvMVmu — Sergio Chesi (@sechesi) November 9, 2019

In campo è attesa la contestazione della Curva, ma già dall'arrivo del Napoli allo stadio, con l'autobus, i tifosi si sono fatti sentire. Non tantissimi i sostenitori che hanno accolto i giocatori all'esterno del San Paolo, ma quei pochi si sono fatti sentire.

Come vedete dal video, la squadra è stata fischiata, tanti i tifosi che gridano "vergogna". Un copione che si è già visto durante l'allenamento a porte aperte di giovedì e che, probabilmente, si riepterà anche al calcio d'inizio contro il Genoa.

All'ingresso in campo, poi, per il consueto riscaldamento, ci sono stati i fischi per Lorenzo Insigne, capitano e simbolo della squadra.

Un momento delicatissimo da gestire, da parte di tutti: società, giocatori e allenatori sono chiamati tutti a far fede al sangue freddo.