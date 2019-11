Napoli, scatta la rivolta dei tifosi: "Mercenari senza palle"

I tifosi del Napoli non ci stanno e scatenano la protesta al San Paolo: "Siete giocatori senza co****ni". Poi lo striscione: "Rispetto".

Il è nella bufera. Dopo quanto successo martedì sera, con i giocatori che sono tornati a casa propria anziché continuare il ritiro a Castel Volturno, contro la disposizione del presidente De Laurentiis, arriva ora ancora la protesta dei tifosi.

Surreale il clima creatosi intorno a squadra e allenatore. All’ingresso al San Paolo per l’allenamento a porte aperte (SOLO per abbonati), c’è chi urla “Mer*e! Via!” e fischia i calciatori del Napoli. Chi ‘incita’ #Ancelotti: “Mister, vai via”. pic.twitter.com/MmDyajyp1v — Manuel Guardasole (@MGuardasole) November 7, 2019

Nella giornata di oggi un gruppo folto di tifosi si è schierato all'esterno dello stadio San Paolo, esponendo uno striscione tanto breve, quanto chiaro: "Rispetto" . Poi sono partiti i cori contro i giocatori.

"Giocatori mercenari siete voi", "Napoli siamo noi", "Giocatori senza co****ni", "Mercenari senza palle".

Una situazione che a Napoli è degenerata in pochi giorni: ritiro annunciato dal presidente, i giocatori che dopo la Champions lo disertano e adesso pure i tifosi in aperta rivolta. Una situazione certamente non facile da gestire per Carlo Ancelotti, anche lui nell'occhio del ciclone.

Oggi, tra l'altro, è previsto un allenamento a porte aperte del Napoli proprio allo stadio San Paolo, dove ci saranno quei tifosi ad accogliere i giocatori...