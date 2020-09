La parabola di Nagatomo: dal Cesena all'Inter come colpo del mercato invernale

Yuto Nagatomo arriva a gennaio del 2011 all'Inter con grandi aspettative. Firma sul gong e contratto portato in Lega con un Pony Express.

Yuto Nagatomo ormai non gioca più all' da un paio d'anni. Proprio recentemente si è unito al , dopo una positiva esperienza al in . Ma, facendo un passo indietro di qualche anno, torniamo a raccontare il suo acquisto da parte del club nerazzurro.

Precisamente con la macchina del tempo torniamo al gennaio del 2011, al 31 gennaio del 2011. Particolare che in questa storia non può essere trascurato. L'Inter infatti era passata in mano a Leonardo dopo la negativa esperienza di Rafa Benitez.

Massimo Moratti all'ex giocatore del vuole regalare un mercato invernale di tutto rispetto, dopo aver vinto il Mondiale per club e per puntare soprattutto allo Scudetto, con il Milan grande favorito (che infatti poi lo vincerà quel campionato).

Altre squadre

Così, dopo i colpi Pazzini e Ranocchia, Moratti e Branca vogliono regalare un ultimo giocatore a Leonardo, che chiedeva un jolly difensivo. L'idea nasce quasi per caso in casa Inter: "E se prendessimo quel giapponese del Cesena?".

Ok, la frase di Moratti, o chi per lui, non sarà stata proprio questa. Ma in effetti Yuto Nagatomo fino a quel momento era un semi-sconosciuto. Era arrivato al Cesena solo pochi mesi prima ed in quella prima parte di stagione, dopo un trascorso di tre anni all'FC Tokyo, si era messo in mostra in .

Sedici presenze in Serie A con il Cesena, un assist e tante sgaloppate sia sulla fascia destra che su quella sinistra. L'Inter lo acquista proprio nelle ultimissime ore di calciomercato, e lo presenta con un comunicato che lascia presagire un futuro radioso.

"Il campione d'Asia arriva dal Cesena, al quale è stato ceduto (sempre in prestito) Davide Santon. Tutta l'Inter dà il benvenuto a Nagatomo, uno dei più importanti rappresentanti del calcio giapponese".

Insomma, viene accolto da grande giocatore, ed in effetti nei primi sei mesi sotto la gestione di Leonardo, Yuto Nagatomo dà il meglio di sé. Due goal in quella seconda parte di stagione con la maglia dell'Inter, un inserimento ideale nello spoglitoio e la certezza di aver preso un giocatore anche per il futuro (all'epoca aveva 25 anni il giapponese).

Tra l'altro c'è una bella curiosità che riguarda proprio quel giorno di calciomercato: l'Inter chiude l'accordo con il Cesena in extremis, ed ha paura di non arrivare a depositare il contratto in Lega. A Branca e Co. viene l'idea di affidare il contratto ad un Pony Express. E così succede: il contratto arriva sul gong, ma in orario. Nagatomo può diventare un calciatore dell'Inter.

Arriva solo in prestito, ma sei mesi più tardi l'Inter non ci pensa due volte a riscattare il cartellino: al Cesena in cambio vanno un conguaglio di 4 milioni di euro, più i prestiti di Jirasek, Caldirola e Garritano.

L'articolo prosegue qui sotto

Eppure, è proprio da qui che comincia la parabola discendente di Nagatomo. La stagione successiva si comincia ad intravedere il calo delle sue prestazioni. Si "salva", e anche alla grande, solo sotto la gestione di Walter Mazzarri, che con il suo 3-5-2 ne esalta le caratteristiche.

Poi, solo delusioni, da Mancini a Pioli, passando per De Boer e Spalletti. La cessione al Galatasaray nel 2018, nonostante i sette anni in nerazzurro, viene vista da alcuni tifosi quasi come una "liberazione", anche se il termine è sicuramente forte.

Adesso di lui in non si parla più, dopo l'esperienza al Galatasaray. Yuto Nagatomo è andato via dall'Inter in maniera opposta a come era arrivato: ovvero quasi come un fantasma.