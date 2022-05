Moviola Milan-Atalanta: Giroud chiede un rigore, proteste per il goal di Leao

Giornata decisiva in Serie A, Milan-Atalanta decisiva. Per i rossoneri può arrivare lo Scudetto, in caso di successo contro la Dea e di frenata Inter a Cagliari. Insomma, attenzione massima sulla sfida arbitrata da Orsato a San Siro. E in particolare al suo operato.

Al minuto 43 della prima frazione il primo episodio da moviola: contatto tra Djimsiti e Giroud al limite dell'area nerazzurra, forti proteste del Milan e del francese che viene ammonito da Orsato.

Il check VAR non porta al rigore (l'ex Chelsea ha protestato vista la caduta all'interno), nè alla punizione dal limite, per il contatto (ginocchiata del difensore ospite) fuori dall'area dell'Atalanta. Primo tempo chiuso sullo 0-0.

Proteste dell'Atalanta in occasione del goal di Leao: l'azione è partita dopo un contrasto dubbio tra Pessina e Kalulu, con il centrocampista nerazzurro a terra. Orsato ha confermato la rete: il VAR non ha richiamato l'arbitro. Gasperini su tutte le furie, goal dell'1-0 ufficiale.