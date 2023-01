Mourinho chiaro su Zaniolo: "Non vuole più indossare la maglia della Roma"

Il tecnico portoghese dribbla l'argomento futuro: "Ne parlo solo col club. Complimenti al Napoli per lo Scudetto, l'ha già vinto".

E' ormai giunta al termine la storia d'amore tra Nicolò Zaniolo e la Roma: l'offerta del Bournemouth è da qualche giorno sul tavolo della società giallorossa che, attraverso le parole di José Mourinho, ha chiarito una volta per tutte la volontà dell'attaccante, poco propenso ad accettare la proposta inglese.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore portoghese ha confermato l'intenzione, da parte del giocatore, di andare via per chiudere definitivamente il capitolo giallorosso.

"Purtroppo quello che ho detto dopo lo Spezia sembra che stia diventando realtà. E' un mese che il calciatore dice di voler andare via. Dopo lo Spezia ho dato il lunedì libero, mentre martedì allenamento opzionale. Chi non ha giocato si è allenato, in tanti sono venuti comunque. Questi sono i giocatori che vogliono gli allenatori. Anche chi non gioca deve pensare che la squadra possa avere bisogno di lui. Se un calciatore dice che non vuole più vestire la maglia della Roma, io devo dire 'purtroppo'. L'ideale è che il ragazzo sia felice. Io speravo in una sua permanenza, ma ad oggi dico 'purtroppo'. Zaniolo quindi non sarà a disposizione, sono concentrato su chi lo sarà e non è il suo caso".

Secondo Mourinho, la corsa Scudetto è già del tutto finita.

"Mi aspetto il Napoli di sempre. Dico che lo Scudetto è già stato vinto, meritatamente. Complimenti. Sono un'ottima squadra con un ottimo allenatore. Hanno 12 punti di vantaggio e non c'è una squadra che possa fargli paura. Lo Scudetto è roba loro. La Roma non si scanserà ma hanno già vinto il campionato. Complimenti".

Nessun commento sul futuro: la palla passa alla società.

"Questa domanda deve farmela la società. Da giovane discutevo con la stampa per cose interne, ma la maturità aiuta ad essere più equilibrato. Capisco la domanda, ma non ho risposte".

Rivelata tutta la formazione titolare che affronterà il Napoli al 'Maradona'.

"Ecco il mio regalo per voi, la formazione di domani: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, Pellegrini, Spinazzola, Dybala e Abraham. Bisogna definire la situazione Shomurodov, un ragazzo bravissimo che ha bisogno di giocare".

Karsdorp ancora fuori dai piani dopo la precedente rottura.

"Karsdorp sarà fuori rosa fino a quando lo vorrà. Per stare in rosa serve poco, ora ha un piccolo problema ma si allena sempre in gruppo. Qualcuno è stato bugiardo, lasciando una brutta immagine di me e del club che non meritavamo. Rick dipende da lui".

Dybala è uno dei papabili protagonisti del big match di Napoli.

"Il Napoli ha tanti grandi giocatori ma non uno come Dybala. Ai tempi del Tottenham volevo prendere Kim, ma non sono stato aiutato".

Più passa il tempo e più si avvicina il rientro di Wijnaldum.

"Ogni 15 giorni deve fare piccoli schemi per capire la situazione della squadra. Magari tra una settimana o dieci giorni torna con noi, due o tre settimane e gioca, vediamo. Ma non lo so, non abbiamo ritardi".