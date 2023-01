Il Bournemouth si fa avanti per Zaniolo: offerta ufficiale alla Roma

Il club britannico fa sul serio per il classe 1999: presentata un'offerta ufficiale da 30 milioni più bonus e la percentuale sulla futura rivendita.

Nicolò Zaniolo infiamma il mercato. La rottura tra il calciatore classe 1999 e la Roma ha acceso la fantasia di molti club, che studiano la situazione e le condizioni per arrivare all’ex Inter.

Tra questi c’è il Milan, che ieri ha avviato i primi contatti ufficiali con il club giallorosso per sondare il terreno e conoscere le richieste della società capitolina. 35 milioni, o comunque 30 più bonus, senza condizioni sull'obbligo di riscatto è il prezzo fissato dalla Roma per il cartellino di Zaniolo.

Una richiesta elevata che ha spinto gli uomini di mercato del Milan a prendersi 24 ore di tempo per poter discutere con la proprietà e capire la fattibilità dell’operazione.

In attesa della risposta del club meneghino, dall’Inghilterra c’è chi dimostra di fare molto sul serio per Nicolò Zaniolo. Stiamo parlando del Bournemouth, già in trattativa con la Roma per il prestito secco di Vina.

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, il club britannico ha presentato un’offerta ufficiale al club giallorosso da 30 milioni di euro più bonus, oltre a una percentuale del 10% sulla rivendita.

Una proposta che soddisfa la dirigenza del club giallorosso, in attesa della risposta definitiva del Milan.

Restano da capire le intenzioni del calciatore, che difficilmente accetterebbe di lasciare l’Italia e di farlo per vestire la maglia di un club non certamente di prima fascia come le ‘Cherries’, al momento in diciottesima posizione in Premier e in piena lotta per non retrocedere.