Le mosse della Juve per gennaio: Rovella in arrivo, attaccante cercasi

Dalla caccia all'attaccante, passando per Demiral: che chiede un ruolo più centrale. Il tutto, pensando al futuro con Rovella in arrivo.

La lavora sul mercato tra presente e futuro. Almeno un innesto, in attacco, per l'attualità. Un colpo, ormai chiuso, per il centrocampo che verrà. E se l'identikit del centravanti resta tutto da scoprire, Nicolò Rovella - che rimarrà in prestito al - è quasi realtà. Ultime curve e, poi, il traguardo.

DIFESA

La sensazione, e forse qualcosina in più, è che per quanto concerne il pacchetto arretrato i bianconeri non siano intenzionati a proporre movimenti: né in entrata né in uscita. Sebbene Merih Demiral, specialmente nelle ultime ore, abbia fatto registrare un leggero malcontento. Nulla di preoccupante, s'intende, ma neanche da sottovalutare. Vuoi perché il 22enne centrale turco piace a diversi top club stranieri, vuoi perché - gli equilibri collettivi - mai come in questo momento, in zona Continassa, rappresentano la chiave di lettura principale. Parola d'ordine: continuità. Cercando, magari, di recuperare da protagonita Giorgio Chiellini per gli impegni indelebili della stagione. Attenzione, poi, a Luca Pellegrini. Attualmente in prestito al Genoa, e prossimo a rinnovare con la Signora per altre cinque stagioni, il laterale romano non sta impressionando all'ombra della Lanterna.

CENTROCAMPO

Il sogno, soprattutto in vista dell'estate, è uno solo e si chiama Paul Pogba. Madama, in tal senso, monitora minuziosamente il fronte. Ma, il , va convinto. E non attraverso gli scambi. In quanto Madama, nelle puntate precedenti, ha tentato di ingolosire i Red Devils mettendo sul tavolo più nomi "sacrificabili". Nulla da fare. Insomma, il dg Fabio Paratici è chiamato a studiare una strategia, in vista di giugno, che possa strappare il sì della sponda rossa di Manchester. Il presente, ma soprattutto il futuro, vede Nicolò Rovella protagonista. Qui, giustappunto, i campioni d'italia non solo si sono già mossi, ma hanno già pressoché definito la trattativa con il Grifone: con Manolo Portanova pronto fare, fin da subito, il percorso inverno. Mentre il 19enne di Segrate rimarrà in presito in rossoblù, problabilmente per 18 mesi.

ATTACCO

Su richiesta esplicita di Andrea Pirlo, gli uomini della Continassa lavorano alacremente per assicurarsi un nuovo volto. Complicato arrivare a Olivier Giroud, pronto a rimanere al fino al termine della stagioni, più possibili le operazioni che portano al made in Italy. Non di primo pelo. Ogni riferimento a Fabio Quagliarella e Graziano Pellè è puramente voluto. Il primo, in scadenza con la , rappresenta la suggestione delle ultime ore e, a tal proposito, i contatti tra le due società non sono mancati e non mancheranno. Mentre l'esperto bomber salentino, fresco di addio alla , raffigura un'opportunità sfruttabile nell'immediato. Poche pretese dal punto di vista monetario, poche preteste dal punto di vista gerarchico. In definitiva, un'occasione. Da dentro o fuori.