Morata salta anche Juventus-Sassuolo: nel mirino c'è l'Inter

Il centravanti spagnolo non ci sarà nemmeno domenica sera: potrebbe disputare uno spezzone in Coppa Italia per poi essere pronto per l'Inter.

Dopo aver dato forfait a San Siro contro il , Alvaro Morata non sarà a disposizione nemmeno domenica sera contro il . Lo spagnolo potrebbe disputare uno spezzone di partita mercoledì prossimo contro il , in Coppa , per poi essere pronto per il big match del 17 gennaio contro l' .

Questa, infatti, al momento è la strategia studiata alla Continassa. Missione chiara: vietato rischiare. Soprattutto considerando come dietro l'angolo ci siano tanti impegni e ravvicinati. Il tutto, tenendo conto di come là davanti, al momento, per la Vecchia Signora la coperta sia delle più corte.

E mentre prosegue la caccia del dg Fabio Paratici a una nuova punta da consegnare nelle mani di Andrea Pirlo, che non sarà Fabio Quagliarella deciso a rimanere alla Samp, lo stesso tecnico bresciano si ritrova a dover ottimizzare le risorse a disposizione.

Nel mirino, sfida complicata, i neroverdi guidati da Roberto De Zerbi. Da affrontare, quindi, senza il centravanti spagnolo.

Al netto di Kulusevski, che potrebbe agire da seconda punta atipica, tutte le strade portano inevitabilmente a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, con quest'ultimo non al top della condizione - per una leggera febbre smaltita nei giorni scorsi - ma reduce da due assist sfornati nel vitale successo in terra meneghina.