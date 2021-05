Morata resta alla Juventus: verrà rinnovato il prestito

Decisione presa dagli uomini della Continassa e condivisa da Massimiliano Allegri: l'attaccante spagnolo rimarrà a Torino.

Doppia missione in casa Juventus: riaprire i contatti con l'entourage di Paulo Dybala per cercare di trovare una soluzione circa il tanto agognato prolungamento e, al tempo stesso, definire il rinnovo del prestito di Alvaro Morata con l'Atletico Madrid.

Alla Continassa, infatti, hanno deciso di proseguire con il centravanti spagnolo, autore in stagione di 44 presenze e 20 goal.

Una scelta ponderata che, secondo gli accordi pattuiti la scorsa estate con i colchoneros, porterà altri 10 milioni nelle casse iberiche. Nonostante, negli ultimi giorni, Madama abbia tentato di strappare uno sconto. Nulla da fare.

Decisiva, anche in questo caso, la volontà di Massimiliano Allegri. Che, in passato, ha avuto modo di allenare - con ottimi risultati - l'attaccante di Madrid. Dunque, parola d'ordine: continuità. Fondamentale, probabilmente, per aprire un nuovo ciclo in maniera graduale.

Musica per le orecchie di Morata che, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di voler rimanere nel capoluogo piemontese. Vuoi per il forte legame ormai oliato con il club, vuoi per il feeling con la piazza. Pronta, quindi, a gustarsi anche nella prossima annata calcistica le prodezze del 9 bianconero.