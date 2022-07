Monza-Renate dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Terza amichevole per il neopromosso Monza che sfida il Renate: tutto sulla sfida, dalle formazioni a dove seguirla in TV e streaming.

MONZA-RENATE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Monza-Renate

• Data: 25 luglio 2022

• Orario: 17.30

• Canale TV: Sportitalia

• Streaming: Sportitalia

Terza amichevole del precampionato del Monza, che dopo Bellinzona e Piacenza ospiterà il Renate nel percorso di preparazione alla prossima Serie A.

La formazione di Stroppa ha pareggiato la prima e vinto la seconda con un netto 4-1 caratterizzato dalle reti di Valoti, Mota Carvalho, Ranocchia e Siatounis.

I prossimi impegni, superato quello con il Renate, squadra che milita nel Girone A di Serie C, saranno contro il Novara e il San Giuliano City.

In questa pagina potrete trovare tutte le informazioni utili per seguire Monza-Renate: dalle formazioni a dove vederla in TV e Streaming.

ORARIO MONZA-RENATE

L'amichevole tra Monza e Renate, in programma lunedì 25 luglio 2022, verrà disputata al Centro Sportivo "Monzello" di Monza: il fischio d'inizio è fissato alle ore 17:30.

DOVE VEDERE MONZA-RENATE IN TV

Sarà possibile seguire la gara tra Monza e Renate in diretta TV, in chiaro e gratis, su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre.

MONZA-RENATE IN DIRETTA STREAMING

Monza-Renate potrà essere seguita in diretta streaming attraverso i servizi online offerti da Sportitalia, sul sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILE FORMAZIONE MONZA

MONZA (4-3-3): Cragno; Bettella, Marrone, Caldirola, Molina; Colpani, Barberis, Sensi; D'Alessandro, Gytkjaer, Mota Carvalho.