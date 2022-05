Dalla Seconda Categoria alla Serie C, la favola del Sangiuliano City Nova: "5 anni incredibili"

Una favola a lieto fine. Una storia scritta tra fango, sudore, vicende burocratiche grazie alla passione, quella per un pallone che rotola. Mentre Inter e Milan si contendono lo scudetto e il titolo di campioni d’Italia, a circa 15 chilometri dal cuore di Milano c’è una società, il Sangiuliano City Nova, che ha scritto una nuova pagina di storia.

Un progetto nato dall’idea per certi aspetti folle – come ha ammesso lui stesso – di un giovane dirigente con esperienza e grandi idee e che ha permesso attraverso il lavoro, le idee e l’ambizione di fare una scalata incredibile, portando la squadra in soli cinque anni dalla Seconda Categoria alla prima storica promozione in Serie C. Una storia destinata a proseguire proprio grazie alle competenze e all’impegno della famiglia Luce, che ha vinto la scommessa fatta cinque anni fa e oggi sta raccogliendo i frutti del duro lavoro.

“Mi viene ancora da piangere. Mi sono passati davanti tutti questi 5 anni, di sacrifici, lotte, sofferenze. Tante situazioni negative che in questi 5 anni mi hanno dato la forza di fare sempre meglio. I risultati arrivano da quello. Per ultimo quello che ho vissuto l’anno scorso e che mi ha portato sull’orlo di abbandonare definitivamente il mondo del calcio. È stata una gioia veramente immensa”.

Occhi lucidi e tanto orgoglio. Andrea Luce, presidente del Sangiuliano City Nova, racconta a GOAL le sensazioni vissute esattamente alle 16.49 del 27 aprile 2022. Una data storica per il club, con l’aritmetica promozione tra i professionisti grazie al successo per 5-1 sul campo del Franciacorte e la contemporanea sconfitta del Brusaporto sul campo del Caravaggio.

Il trionfo nel Girone B di Serie D rappresenta il coronamento di un sogno e il traguardo di un percorso iniziato nell’estate 2017, ovvero al ritorno di Andrea Luce. Dopo alcuni anni nel ruolo di direttore sportivo del Borgolombardo, che successivamente prenderà il nome di Sangiuliano City, Luce aveva deciso di lasciare la società per motivi personali. Il suo addio ha creato scompiglio all’interno del club, con alcuni dirigenti che avevano lavorato con lui che hanno intrapreso altre avventure.

A farne ne spese è anche il settore giovanile, che perde alcuni ragazzi di valore e vede il numero di iscritti ridursi. A questo si aggiunge anche il rendimento deludente della prima squadra, che al termine della stagione retrocede dalla Prima alla Seconda Categoria. Una situazione sportiva disastrosa, a cui si aggiunge anche l’assenza di un centro sportivo da mettere a disposizione dei tesserati del Borgolombardo.

“L’allora presidente mi chiese: ‘Andrea, dammi una mano e prenditi tu in mano la situazione’. Ho cercato di coinvolgere mio padre, che inizialmente mi ha detto di no. Poi gli ho strappato una promessa: ‘Se ti dimostro, mi segui’. Avevamo solamente 11 bambini tra attività di base e settore giovanile, e la prima squadra in Seconda Categoria. Il centro sportivo ci fu tolto. Ho ricostruito la prima squadra, poi la Juniores e altre tre formazioni del settore giovanile. Ci siamo appoggiati a questo centro, in Via Risorgimento, che a quei tempi era in mano ad un’altra società, con cui condividevamo l'impianto”.

Inizia, così, nella calda estate 2017, il percorso della Sangiuliano City Nova. La gestione della famiglia Luce, che faceva già parte della società con Andrea e il padre Giovanni, cambia radicalmente gli obiettivi del Borgolombardo, fondato nel 1968 e da sempre nel sempre nel calcio dilettantistico tra Seconda Categoria e Promozione.

Il passaggio da Sesto Gallo, quartiere di San Giuliano Milanese al di là della ferrovia, all’impianto di Via Risorgimento rappresenta un grande passo in avanti per il club, ostacolato fino a quel momento proprio da un campo raggiungibile solo attraverso un sottopassaggio. Un ostacolo – unito alla difficoltà di trovarne un altro – che ha sempre scoraggiato la vecchia gestione nel puntare in alto.

Il progetto della famiglia Luce inizia col botto. Al termine della stagione 2017/2018, il Borgolombardo ottiene la promozione in Prima Categoria passando per i playoff, dopo il secondo posto nella regular season, e vince il campionato Juniores. Un primo traguardo che riporta subito grande entusiasmo, nella piazza di San Giuliano, ma non solo…

“Dopo il primo anno avevamo 250 richieste di iscrizione al settore giovanile, la prima squadra e la juniores. Andai dal comune e dissi: ‘Ho bisogno di un centro sportivo’.Nominai mio padre presidente, che mi disse: ‘Andrea, facciamo la squadra per vincere’. Vincemmo la prima categoria. Ma prima della vittoria e della conclusione della stagione, mio padre disse in pubblico: ‘Voglio portare il Sangiuliano in Serie D’. Iniziai a sudare freddo (ride, nda), lo presi da parte e gli dissi: ‘Ti rendi conto di quello che hai detto?’”.

Detto fatto. Nell’annata 2019/2020, il Sangiuliano City (nuovo nome del Borgolombardo) domina il campionato di Promozione, prima della sospensione nel febbraio 2020 a causa dello scoppio della pandemia di Covid. La FIGC decide di congelare le classifiche e in virtù proprio del primo posto in classifica, il club ottiene la promozione in Eccellenza. Inoltre arriva anche un’altra vittoria del campionato Juniores, con la promozione dalla fase ‘Regionale B’ a ‘Regionale A’.

La vittoria di un altro campionato e le sirene del Fanfulla, in Serie D, spingono il direttore sportivo Andrea Luce a tentare un’esperienza personale lontano dalla sua San Giuliano. Va a Lodi, dove conosce il mister Ciceri e il difensore e leggenda del Kilmarnock, Manuel Pascali.

“C’è stata un’interruzione di progetto perché mi spostai a Lodi. Qui sul territorio c’è un problema di strutture, quindi pensare di fare un progetto così importante non era inizialmente possibile. Portata la squadra in Eccellenza, ci fu l’occasione di entrare nel Fanfulla. Volevo fare un’esperienza personale e formativa. Andò male a livello societario ma non sportivo: al mio primo anno di D abbiamo raggiunto un risultato storico degli ultimi anni per il Fanfulla con il secondo posto dietro al Seregno. Ho vissuto male quell’interruzione del campionato e sono stato fermo per due mesi”.

Uno stop solo apparente, perché la passione per il calcio e il campo restano una tentazione fortissima per Andrea, che dà una mano alla società del padre ad allestire la squadra per il secondo anno in Eccellenza. Nel frattempo arrivano anche proposte di club professionistici, che vogliono affidargli il ruolo di direttore sportivo, ma un colpo di scena cambia la storia.

“Iniziarono ad arrivarmi alcune proposte: le più importanti da Mantova e Giana, che ho rifiutato. Nell’organizzare la nuova stagione d’Eccellenza, venne fuori la possibilità di poter fare la Serie D. Questa cosa mi fede tornare l’entusiasmo. Dissi a mio padre: ‘Non valuto niente, rifiuto tutto, ma se torno a San Giuliano voglio la Serie D’”.

Dopo una stagione 2020/2021 molto singolare, con lo stop a ottobre e il mini torneo a dieci squadre ad aprile con il quarto posto finale, il Sangiuliano City ha la possibilità di rilevare il titolo di Serie D del NibionnOggiono, che avevano dismesso l’attività. La famiglia Luce decide di cogliere al volo l’occasione e si sposta a Nova Milanese, rispettando l’obbligo di giocare a 20 km da Oggiono per ragioni di territorialità. La squadra prende il nome di Sangiuliano City Nova.

Andrea Luce torna alla guida del club, ma questa volta in qualità di presidente. L’inizio è complicato per gli uomini di Ciceri, guidati in campo da Manuel Pascali, ma al giro di boa arriva la svolta: la squadra vola in testa senza mai lasciarla più fino, con 25 turni da capolista e la promozione conquistata in anticipo.

“Il lavoro settimanale e l’ambiente hanno iniziato concretamente a fare la differenza. Si diceva che questo girone era equilibrato, con risultati sorprendenti e tante squadre che non trovavano continuità di risultati. Noi abbiamo iniziato a trovarla e abbiamo capito che era fattibile”.

Per Pascali, nato e cresciuto a San Donato Milanese, si è trattato di un ritorno a casa. L’uomo delle promozione ne ha conquistata un’altra a due passi da dove è cresciuto, come ricorda lui stesso a GOAL:

“Qui a San Giuliano ci ho giocato contro tutta l’infanzia e mi sembrava una bella cosa. Vivo di calcio romantico, di sfide e quindi era una bella cosa. Il finale è stato straordinario. Ho fatto la scelta giusta. Per me è bello perché le sfide sono il mio pane. All’inizio è stata una scommessa. Ho firmato per primo, dando carta bianca perché non avevamo preso ancora nessuno. È stata allestita una rosa forte ma non è mai facile vincere perché ci sono tante componenti. Conoscevo la proprietà, conoscevo mister e staff e sapevo che qualcosa di buono avremmo fatto. Poi arrivare in maniera trionfale all’obiettivo è bello perché gratifica tutto quello che fai. Continuare a mettersi in gioco a 40 anni, nonostante tutte le difficoltà, è sempre bello. E lo è ancor di più perché tanti miei amici hanno giocato qui quando erano in prima categoria e promozione e aver portato il calcio professionistico rimarrà nella storia. Mi auguro di no perché vorrà dire che faranno altre cose, ma è una pagina di storia scritta e vedere il mio nome accostato mi fa solo che piacere”.

Dopo l’esperienza al Fanfulla, il rapporto col presidente Andrea Luce e l’allenatore Ciceri hanno convinto immediatamente Manuel Pascali a sposare l’estate scorsa il progetto del Sangiuliano City Nova:

“Dopo tanti anni in giro per l’Italia e il mondo, dopo le esperienze di Caserta e Cosenza, mi sono avvicinato per motivi familiari. Mi sono avvicinato a casa, a Lodi, al Fanfulla, perché avevi dei legami affettivi che mi avevano portato là. Ho incontrato il mister Ciceri, abbiamo iniziato questo percorso di due anni in cui abbiamo fatto grandi cose. Poi quando il mister e Andrea Luce sono venuti qui, mi è stata proposta l’opportunità e io sono stato il primo. Ogni tanto ci scherziamo sul fatto che sono stato il primo a firmare e per due settimane ero l’unico giocatore. Ogni tanto mando qualche messaggio al presidente e glielo ricordo (ride, nda)”.

Il traguardo raggiunto dal Sangiuliano City Nova rappresenta una novità per una squadra dell’hinterland, come ci racconta con un po’ di stupore lo stesso Manuel:

“È tutto strano. Essendo cresciuto qui nessuno ha mai vissuto il calcio professionistico quindi ora abbiamo ragazzi che arrivano da Bolzano, Napoli ecc. Capitava che uscissero e la gente li trovasse in giro… Non siamo abituati qui (ride, nda). Il territorio non ha mai vissuto una cosa del genere ed è bello. È una cosa nuova e mi accordo quando vado in giro, tra i negozi”.

La promozione in Serie C rappresenta un grande traguardo, ma non l’ultimo. Il Sangiuliano City Nova e Andrea Luce sanno che ora arriva la parte più difficile, ovvero stabilirsi nel calcio professionistico e diventare una realtà consolidata:

“Vogliamo diventare una realtà concreta del professionismo e strutturarci al meglio per non essere inferiori a nessuno. Vogliamo continuare questo percorso, con tanta umiltà e i piedi per terra, senza mai strafare. L’obiettivo nostro è quello di affermarci come società professionistica sul nostro territorio. Per come lo stiamo programmando, il futuro è quello di avere un’organizzazione tecnica e societaria importante, che comprenda il settore giovanile e tutto il nostro territorio. Con la speranza di aggiungere a questo il nostro stadio”.

Proprio il tema stadio rappresenta uno dei temi caldi, con il Sangiuliano City Nova alla ricerca di un nuovo impianto a norma per disputare le gare di Lega Pro:

“Ci ragioniamo già da tempo, stiamo lavorando su più situazioni che ci possano permettere di partecipare alla Lega Pro, con i dovuti aggiustamenti. Stiamo lavorando per giocare sul nostro territorio, tra San Giuliano e i comuni limitrofi. Abbiamo già incontrato i vertici federali per parlare di questo e abbiamo avuto una risposta positiva. Se poi dovessero esserci situazioni che ci obbligheranno con una collaborazione, abbiamo già avuto l’ok da tutte le parti in causa, ma non è la priorità. Vogliamo adeguare un centro sul nostro territorio. Ma non nascondo che il nostro obiettivo è quello di avere uno stadio di proprietà nell’arco di qualche anno. Stiamo lavorando in questa direzione”.

Con il passaggio tra i professionisti, sui social è partito il tam tam per assegnare al Sangiuliano City Nova il titolo di ‘terza squadra di Milano’ alle spalle di Inter e Milan. Il presidente Luce, però, è concentrato su altri temi:

“Sto leggendo questa cosa in questi giorni. Siamo alla pari della Pro Sesto. Loro sono di Sesto San Giovanni, noi di San Giuliano Milanese, che per numero di abitanti è città metropolitana. Lo lascio a voi dire, io non ci penso. Penso ad essere concreto”.