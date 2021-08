Monza in prima linea: pressing su Marrone

L'ad del club brianzolo, Adriano Galliani, vuole assicurarsi l'ex juventino: ma prima deve cedere uno tra Bellusci e Paletta.

Dopo la stagione 2020/2021 in Serie A con la maglia del Crotone, Luca Marrone potrebbe tornare a difendere i colori di una squadra di B. Sulle tracce del duttile giocatore piemontese, infatti, c'è il Monza di Galliani, pronto a puntare alla prima storica promozione nella massima serie.

Il Monza è al lavoro sul calciomercato in uscita per una cessione, che porterà all'addio di uno tra Gabriel Paletta e Giuseppe Bellusci: quando questa sarà arrivata, la squadra brianzola potrà spingere su Marrone, nell'ultimo biennio in Calabria, sia in B che nella massima serie.

Marrone, classe 1990, porterebbe esperienza e qualità al Monza. Insomma, roba da scuola Juventus, club con cui ha vinto tre scudetti e ulteriori tre trofei.

Centrocampista interno o difensore centrale, Marrone ha avuto anche un'esperienza all'estero con la casacca del Zulte Waregem, nella prima serie belga: tornato dal prestito si è messo in mostra con Verona e Bari prima di essere acquisto dal Crotone nel 2019.

Ora, alle porte, un altro progetto ambizioso. Con la società brianzola che, passo dopo passo, pregusta il grande colpo.