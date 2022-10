Mondiali 2022: gironi della fase finale, tabellone e calendario

L'anno del Mondiale calcistico 2022 in Qatar: tutte le informazioni sulle partite, dalla composizione dei gironi agli orari italiani delle partite.

32 Nazionali, un solo obiettivo: vincere i Mondiali. La prima edizione della Coppa del Mondo autunnale, al via il prossimo novembre, vedrà le migliori rappresentative provare a conquistare il titolo in Qatar ai danni di una Francia decisa a confermarsi sul tetto del pianeta.

Ai Mondiali 2022 non ci sarà come noto l'Italia, vista l'eliminazione nei playoff contro la Macedonia del Nord. Presenti però le altre squadre candidate al titolo, dal Brasile al Belgio, passando per la Spagna e la Germania. Occhio però anche alle sorprese come Danimarca, Messico e Senegal.

COME SONO COMPOSTI I GIRONI DEI MONDIALI 2022?

Il sorteggio di Doha di venerdì 1° aprile ha definito gli otto gironi, da quattro squadre ciascuna. Ogni raggruppamento poteva avere un massimo di due squadre europee, mentre le altre confederazioni non potranno incontrarsi nella prima fase, ma solo in quella ad eliminazione diretta, dagli ottavi in poi.

GIRONE A: Qatar , Olanda , Senegal , Ecuador

, , , GIRONE B: Inghilterra , Stati Uniti , Iran , Galles

, , , GIRONE C: Argentina , Messico , Polonia , Arabia Saudita

, , , GIRONE D: Francia , Danimarca , Tunisia, Australia

, , GIRONE E: Spagna, Germania, Giappone, Costa Rica

GIRONE F: Belgio , Croazia , Marocco , Canada

, , , GIRONE G: Brasile , Svizzera , Serbia , Camerun

, , , GIRONE H: Portogallo, Uruguay, Corea del Sud, Ghana

20 novembre

GIRONE A - Qatar-Ecuador, ore 17

21 novembre

GIRONE B - Inghilterra-Iran, ore 14

GIRONE B - Stati Uniti-Galles, ore 20

GIRONE A - Senegal-Olanda, ore 17

22 novembre

GIRONE C - Argentina-Arabia Saudita, ore 11

GIRONE D - Danimarca-Tunisia, ore 14

GIRONE C - Messico-Polonia, ore 17

GIRONE D - Francia-Australia, ore 20

23 novembre

GIRONE F - Marocco-Croazia, ore 11

GIRONE E - Germania-Giappone, ore 14

GIRONE E - Spagna-Costa Rica, ore 17

GIRONE F - Belgio-Canada, ore 20

24 novembre

GIRONE G - Svizzera-Camerun, ore 11

GIRONE H - Uruguay-Corea del Sud, ore 14

GIRONE H - Portogallo-Ghana, ore 17

GIRONE G - Brasile-Serbia, ore 20

25 novembre

GIRONE B - Galles-Iran, ore 11

GIRONE A - Qatar-Senegal, ore 14

GIRONE A - Olanda-Ecuador, ore 17

GIRONE B - Inghilterra-Stati Uniti, ore 20

26 novembre

GIRONE D - Tunisia-Australia, ore 11

GIRONE C - Polonia-Arabia Saudita, ore 14

GIRONE D - Francia-Danimarca, ore 17

GIRONE C - Argentina-Messico, ore 20

27 novembre

GIRONE E - Giappone-Costa Rica, ore 11

GIRONE F - Belgio-Marocco, ore 14

GIRONE F - Croazia-Canada, ore 17

GIRONE E - Spagna-Germania ore 20

28 novembre

GIRONE G - Camerun-Serbia, ore 11

GIRONE H - Corea del Sud-Ghana, ore 14

GIRONE G - Brasile-Svizzera ore 17

GIRONE H - Portogallo-Uruguay, ore 20

29 novembre

GIRONE A - Olanda-Qatar, ore 16

GIRONE A - Ecuador-Senegal, ore 16

GIRONE B - Galles-Inghilterra, ore 20

GIRONE B - Iran-Stati Uniti, ore 20

GIRONE D – Tunisia-Francia, ore 16

GIRONE D – Australia-Danimarca, ore 16

GIRONE C – Polonia-Argentina, ore 20

GIRONE C – Arabia Saudita-Messico, 20

GIRONE F – Croazia-Belgio, ore 16

GIRONE F – Canada-Marocco, ore 16

GIRONE E – Giappone-Spagna, ore 20

GIRONE E – Costa Rica-Germania, ore 20

GIRONE H – Corea del Sud-Portogallo, ore 16

GIRONE H – Ghana-Uruguay, ore 16

GIRONE G – Camerun-Brasile, ore 20

GIRONE G – Serbia-Svizzera, ore 20

IL TABELLONE DEL MONDIALE

Come di consueto, le prime due di ogni girone si qualificheranno agli ottavi di finale: la prima del gruppo A sfida la seconda del B, la prima del B la seconda dell'A e così via. Le otto qualificate giocano i quarti, dunque quattro in semifinale, che lotteranno per la finalissima ed eventualmente per la finalina terzo-quarto posto.

OTTAVI DI FINALE

Prima gruppo A-seconda gruppo B (1), 3 dicembre ore 16 Prima gruppo C-seconda gruppo D (2), 3 dicembre ore 20 Prima gruppo E-seconda gruppo F (3), 5 dicembre ore 16 Prima gruppo G-seconda gruppo H (4), 5 dicembre ore 20 Prima gruppo B-seconda gruppo A (5), 4 dicembre ore 20 Prima gruppo D-seconda gruppo C (6), 4 dicembre ore 16 Prima gruppo F-seconda gruppo E (7), 6 dicembre ore 16 Prima gruppo H-seconda gruppo G (8), 6 dicembre ore 20

QUARTI DI FINALE

Vincente gara 1-Vincente gara 2 (A), 9 dicembre ore 16 Vincente gara 3-Vincente gara 4 (B), 9 dicembre ore 20 Vincente gara 5-Vincente gara 6 (C), 10 dicembre ore 16 Vincente gara 7-Vincente gara 8 (D), 10 dicembre ore 20

SEMIFINALI

Vincente gara A-vincente gara B (1), 13 dicembre ore 20 Vincente gara C-vincente gara D (2), 14 dicembre ore 20

FINALE TERZO-QUARTO POSTO

Perdente gara 1-Perdente gara 2, 17 dicembre ore 16

FINALISSIMA

Vincente gara 1-Vincente gara 2, 18 dicembre ore 16

*tutti gli orari sono riferiti all'ora italiana, mentre in Qatar le lancette saranno due ore avanti in virtù del fuso orario UTC +3, l'Arabia Standard Time.