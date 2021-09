A che ora si giocheranno le partite del Mondiale 2022 in Qatar?

I Mondiali 2022 non avranno orari impossibili per il pubblico europeo: tutte le informazioni su fuso orario e fasce di programmazione.

Per la prima volta nella storia dei Mondiali, il torneo internazionale non verrà disputato tra primavera ed estate, ma bensì in autunno. Come noto, infatti, il Qatar ha ottenuto tra mille polemiche la possibilità di ospitare il torneo 2022, spostato a novembre rispetto al solito giugno-luglio causa temperature troppo elevate.

I Mondiali di Qatar 2022 porteranno novità importanti per quanto riguarda i campionati nazionali e le coppe per club, vista la finestra di gare mai utilizzato fino ad ora. Relativamente agli orari, invece, non ci saranno grossi problemi per quanto riguarda gli spettatori europei, visto il fuso orario molto simile.

FUSO ORARIO TRA QATAR E ITALIA

La differenza di orario tra Italia e Qatar è di una sola ora. Rispetto ad altre nazioni europee, invece, la differenza sarà di due (vedi Portogallo e Inghilterra), o non ci sarà proprio (vedi Grecia, Romania, Ucraina). Saranno dunque altri continenti, vedi Asia orientale, Sudamerica e Africa, a dover fare i conti con partite a orari difficili.

GLI ORARI DI QATAR 2022

Non sono ancora stati svelati tutti gli orari dei Mondiali 2022, ma la gara inaugurale che vedrà i padroni di casa del Qatar impegnati, sarà giocata alle 12 ora italiana , le 13 a Doha. Le partite del torneo internazionale saranno spalmate nell'arco della giornata, anche in orari standard, quelli in cui di solito si giocano le gare di Champions League e i posticipi di Serie A.

Gli ottavi di finale e le succesive fase dei Mondiali 2022 hanno già un orario ufficiale: si giocheranno alle 17 e alle 21. E la fase a gironi? Oltre a queste due fasce, dovrebbe prevedere anche alcune gare alle 12 italiane, vista la partita inaugurale in cui sarà impegnato il Qatar

12 ora italiana (la partita inaugurale ad esempio)

17 ora italiana (la finale terzo-quarto posto ad esempio)

22 ora italiana (la finalissima ad esempio)

A CHE ORA GIOCA L'ITALIA A QATAR 2022?

Per conoscere girone e orari delle partite della Nazionale azzurra bisognerà prima di tutto aspettare l'eventuale qualificazione dell'Italia di Mancini al torneo, dunque il sorteggio degli otto gruppi.