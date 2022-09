Mondiali 2022, i giocatori di Serie A convocati: la lista

Tutti i giocatori di Serie A che parteciperanno ai Mondiali 2022: dalla Juve al Milan, passando per Inter e Napoli. Chi andrà in Qatar?

Mondiali 2022, finalmente. La tanto contestata edizione in Qatar è realtà, di scena tra metà novembre e metà dicembre. Tutti a caccia della Francia Campione del Mondo nel 2018: 32 nazionali si daranno battaglia nella pausa dei campionati professionistici.

La Serie A, ferma da metà novembre a inizio gennaio, consegnerà al Mondiale di Qatar 2022 diversi giocatori: saranno come di consueto soprattutto le grandi ad avere i maggiori convocati, che avranno pochissimo riposo in autunno, prima di tornare via via nel paese in cui giocano a seguito delle eliminazioni tra gironi e fasi finali.

CONVOCATI MONDIALI, QUANDO?

I convocati delle 32 Nazionali per i Mondiali 2022 dovrebbero arrivare tra fine ottobre o più probabilmente inizio novembre. Ogni rappresentativa potrà selezionare 26 giocatori rispetto ai 23 canonici: una decisione relativa ai 5 cambi rispetto ai 3 del passato, introdotto dopo il coronavirus.

I CONVOCATI DALLA SERIE A

Ufficiali tra fine ottobre e inizio novembre, i convocati dalla Serie A non dovrebbero portare a diverse sorprese rispetto alle convocazioni delle gare di giugno e settembre e del percorso per arrivare ai Mondiali in Qatar. Idee nella testa dei commissari tecnici ormai definite.