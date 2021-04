Parte l'MLS 2021: formula, favorite e protagonisti

Tutti a caccia dei Columbus Crew, campioni del 2020. Da Higuain a Vela, da Matuidi ai talenti sudamericani. Formula e favorite della MLS 2021.

Nella notte italiana riparte la MLS: il massimo campionato di calcio statunitense prende il via alle ore 2.00 italiane con il fischio d’inizio della sfida tra Houston Dynamo e San José Earthquakes.

Tutti caccia di Columbus, campione dello scorso anno. Sarà un campionato con tanti nomi pesanti, piccole star in crescita e soprattutto giocatori da scoprire. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla stagione di MLS che sta per cominciare.

MLS 2021: DOVE VEDERLA

I migliori incontri della MLS saranno disponibili su DAZN, che detiene anche per quest'anno i diritti di trasmissione della massima lega americana in Italia. Potrete guardare i match in tv scaricando l'app su Smart TV o sul decoder Sky Q, oppure sulla vostra PlayStation 4 o 5 o su vari dispositivi come XboX One, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La MLS sarà visibile anche in streaming, scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet, o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma su pc o notebook.

MLS 2021: LA FORMULA

Come al solito, la MLS si dividerà in due fasi: la Regular Season, che inizia stasera, 16 aprile, e terminerà il 7 novembre; i Playoff, che assegneranno la MLS Cup, che inizieranno il 19 novembre e finiranno l’11 dicembre, con la finalissima per il titolo.

Le squadre sono divise come sempre in due gruppi: Eastern Conference (14 squadre) e Western Conference (13 squadre). In regular season ciascuna squadra giocherà 34 partite, 17 in casa e 17 in trasferta. Andata e ritorno contro tutte le squadre della stessa Conference, più altre gare singole contro avversarie della Conference opposta.

La classifica che conta è quella della propria Conference: le prime 7 di ogni conference si qualificheranno ai Playoff. Si giocherà a gara secca, con la prima che passa direttamente alla fase delle semifinali di Conference. Il tabellone sarà incrociato.

EASTERN CONFERENCE: Chicago Fire, New York Red Bull, New England Revolution, Columbus Crew, DC United, CF Montréal, Toronto FC, Philadelphia Union, New York City FC, Orlando City, Atlanta United, FC Cincinnati, Nashville SC, Inter Miami.

WESTERN CONFERENCE: San José Earthquakes, LA Galaxy, Sporting Kansas City, Portland Timbers, Real Salt Lake, FC Dallas, Seattle Sounders, Los Angeles FC, Minnesota United, Austin FC.

MLS 2021: LE FAVORITE

Tutte a caccia dei campioni in carica, ovvero i Columbus Crew. I primi che puntano a spodestare la franchigia dell'Ohio sono David Beckham e la sua Inter Miami. Sono una costante i Seattle Sounders, campioni del 2019 e arrivati fino alla finale dello scorso anno.

Particolare attenzione rivolta sempre sull'Atlanta United, squadra colma di talento sudamericano alla caccia della sua seconda affermazione dopo il titolo del 2018. Punta in alto come sempre anche il Los Angeles FC, con il duo d'attacco forse migliore della lega composto da Carlos Vela e da Diego Rossi.

Cerca riscatto anche Philadelphia, tra le migliori squadre della scorsa Regular Season, poi eliminata al primo turno di Playoff. Stesso destino toccato a Toronto, altra squadra in cerca di riscatto.

MLS 2021: I PROTAGONISTI

Spiccano i nomi di sei superstar sopra a tutte le altre. Il primo, ovviamente, quello di Gonzalo Higuain: arrivato l'estate scorsa, il Pipita quest'anno cerca riscatto dopo l'avvio piuttosto in sordina. Insieme a lui un altro grande ex Juventus come Blaise Matuidi.

Coppia assolutamente da seguire, come detto in precedenza, anche quella di LAFC: Carlos Vela, MVP della stagione 2019, e il talento uruguagio Diego Rossi, classe 1998 capocannoniere dell'ultima edizioni.

Da segnalare anche i sempreverdi Alejandro Pozuelo, fantasista del Toronto FC iin passato accostato anche all'Atalanta, e il veterano Diego Valeri, argentino, capitano e simbolo di Portland dal 2013. Occhio anche alla coppia Josef Martinez-Ezequiel Barco, l'ex Torino e il talento argentino promettono grandi colpi.

Da seguire con grande attenzione anche il giovane classe 2003 Caden Clark, stellina NXGN dei New York Red Bull.

MLS 2021: LE NOVITÀ

La principale novità riguarda l'inserimento di una nuova franchigia: l'Austin FC, dell'omonima città, capitale del Texas, inserita nella Western Conference.

Anche a livello di allenatori ci sono due grandi nomi nuovi: l'ex Roma, Real e United Gabriel Heinze ha preso le redini dell'Atlanta United FC, mentre l'ex CT della nazionale femminile inglese Phil Neville è stato chiamato all'Inter Miami dal suo ex compagno David Beckham.

Come ormai d’abitudine, Atlanta ha fatto incetta di talenti sudamericani: sono arrivati gli argentini Marcelino Moreno, Santiago Sosa, Franco Ibarra e Alan Frranco, oltre al paraguaiano Erik Lopez. C’è anche il messicano di origine tedesca Jürgen Damm, in passato accostato a grandi club europei. Occhi anche su Brenner, talento brasiliano del San Paolo acquistato da Cincinnati.

Acquisti importanti anche per l’Inter Miami, che si è assicurato l’esperto inglese Ryan Shawcross, l’ex Arsenal Kieran Gibbs (che arriverà a gennaio) e Federico Higuain, che ritrova il fratello Gonzalo.