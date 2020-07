Milan-Parma, le formazioni ufficiali: fuori Rebic, torna Cornelius

Le formazioni ufficiali di Milan-Parma: solo panchina per Rebic, chance per Biglia a centrocampo. Cornelius torna dal 1', Grassi titolare.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-PARMA

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia; Leão, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

L'articolo prosegue qui sotto

Un a caccia di punti per dare l'assalto al quinto posto ospita il che non vince dal 23 giugno, giorno del blitz al 'Ferraris' sul campo del .

Altre squadre

Pioli lascia in panchina Rebic e non può contare sull'infortunato Paquetá: spazio dal primo minuto per Leão, Bonaventura e Calhanoglu alle spalle della punta Ibrahimovic. Biglia fa rifiatare Bennacer, confermato Kessié. Conti ed Hernandez i terzini, Kjaer e Romagnoli al centro della difesa. Gigio Donnarumma tra i pali.

D'Aversa ritrova Cornelius, assente nel derby emiliano col : danese punta centrale con Kulusevski e Gervinho a supporto sulle fasce. Grassi rileva Kucka, out per infortunio, Brugman e Kurtic completano la mediana. Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo a protezione della porta di Sepe.