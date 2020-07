Milan, si ferma Paquetà: salta la sfida con il Parma

Il questa sera contro il cerca il settimo risultato utile consecutivo in post lockdown. Stefano Pioli, però, non potrà disporre di Lucas Paquetà.

Vai su Super6 e gioca gratis, registrarsi è semplicissimo

L'articolo prosegue qui sotto

Nella lista dei convocati non figura infatti il nome dell'ex Flamengo. Secondo 'MilanNews', la causa sarebbe un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Another match is upon us, here’s the squad 👇🏼

Ecco i convocati rossoneri per la gara di San Siro 📜#MilanParma #SempreMilan pic.twitter.com/QC28KlFal7