Dopo un primo tempo senza episodi, la ripresa si apre col botto: Mariani prima assegna l'angolo e poi, richiamato al monitor, indica il dischetto.

L'unico episodio da moviola del posticipo tra Milan e Napoli, gara che la formazione di Luciano Spalletti vince per 2-1 portandosi da sola in testa alla classifica di Serie A, avviene al sesto minuto del secondo tempo dopo una prima frazione tranquilla.

Dest, entrato all'intervallo, abbocca a una finta in area di Kvaratskhelia e tocca un piede dell'esterno georgiano. Inizialmente l'arbitro Mariani assegna il calcio d'angolo a favore del Napoli ma poi, richiamato al monitor dal VAR, torna in campo e cambia la propria decisione, indicando il dischetto e concedendo il calcio di rigore ai partenopei.

Il tocco di Dest, che in un primo momento sembrava essere sul pallone, è in effetti sul piede di Kvaratskhelia: da qui la decisione di Mariani di concedere il rigore al Napoli, poi trasformato - col brivido - da Politano per il vantaggio della formazione azzurra.

Rimarrà questo, come detto, l'unico episodio controverso di una partita intensa, combattuta da ambo le parti, ma sostanzialmente priva di altre polemiche vere. Il Milan protesta pochi minuti dopo la rete di Politano per un possibile tocco di mani in area di Di Lorenzo, in realtà inesistente, e la gara scivola verso il 90 senza altri interventi di peso dell'arbitro Mariani o del VAR.