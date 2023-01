Il Milan mette gli occhi sul talento del Barcellona Ilias Akhomach: va in scadenza a giugno

I rossoneri puntano sull'ala classe 2004 cresciuto nella Masia: è uno degli obiettivi per la prossima stagione, a parametro zero.

"Ilias non è il nuovo Messi e, anche se lo fosse, non si dovrebbe dire": a parlare è Horacio Gaggioli, un agente sportivo, ai microfoni di "Cadena SER". Il riferimento, a precisa domanda "è il nuovo Messi?" è Ilias Akhomach, a cui Patrick Kluivert nel 2019, quando ricopriva il ruolo di direttore dell'Academy, aveva risposto "Sì". Classe 2004, esterno d'attacco cresciuto nella Masia. L'ennesimo dei giocatori paragonati alla "Pulga".

Al Barcellona, si sa, funziona così: se hai talento, parecchio talento, e giochi nel tridente offensivo, puoi finire in una stessa frase con Leo, in un discorso sul futuro: quello del giocatore spagnolo (Nazionale che ha deciso di rappresentare nonostante le origini marocchine) però potrebbe non coinvolgere i blaugrana.

Secondo quanto riportato da "Sport", su di lui si sarebbe fatto avanti in maniera importante il Milan, interessato da tempo al suo profilo.

Ilias Akhomach va in scadenza di contratto a giugno 2023 e l'obiettivo della società rossonera sarebbe proprio quello di ingaggiarlo a parametro zero. Un affare, insomma.

A giocare un ruolo molto importante, la situazione complessa che il Barcellona sta vivendo da anni, relativa alla stipula dei contratti, rinnovi compresi: in casa blaugrana non sembra esserci la volontà di fare follie, nonostante la propensione di Ilias a continuare la sua crescita dalle parti del Camp Nou.

Tutto ancora da decidere, insomma, per un ragazzo che attualmente sta giocando con il Barça B e che nella passata stagione ha esordito "tra i grandi" in Liga, nel derby disputato contro il Camp Nou a fine novembre 2021. Per intenderci: l'esordio di Xavi sulla panchina dei blaugrana. Da titolare nel tridente: un segno del destino.