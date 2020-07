Milan-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan sfida la capolista Juventus nel big match della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 7 luglio 2020

7 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Milan-Juventus in diretta streaming su DAZN

Scatta l'ora della verità per la Juventus di Maurizio Sarri, che dopo aver allungato a +7 il proprio vantaggio sulla di Simone Inzaghi, prima inseguitrice, prova a piazzare l'allungo decisivo per il 9° Scudetto consecutivo. I bianconeri affronteranno tuttavia in trasferta una delle squadre più in forma del campionato di , il Milan di Stefano Pioli, nel big match della 31ª giornata .

In casa bianconera il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il cannoniere principe con 25 reti nel torneo: nel Derby della Mole contro il Torino CR7 è tornato al goal anche su calcio di punizione , specialità nella quale non era mai andato a segno da quando indossa la maglia della Juventus. Fra i rossoneri, invece, spiccano le 9 reti del croato Ante Rebic , bomber della squadra con 9 goal all'attivo, che ha scritto il suo nome sul tabellino per ben 6 volte nelle ultime 8 gare.

Fra le due formazioni sono 84 i precedenti in Serie A in casa della squadra lombarda, e vedono una prevalenza del segno X, verificatosi in 33 occasioni, di contro a 28 vittorie del Milan e a 23 affermazioni della Vecchia Signora. La situazione però cambia se si analizza l'ultimo decennio, dove in 9 gare disputate in casa della compagine meneghina i piemontesi hanno violato in ben 6 occasioni il Meazza e per il resto ci sono stati 2 successi rossoneri e un pareggio.

L'ultima vittoria casalinga del Milan sulla Juventus è un 1-0 del 22 ottobre 2016, gara decisa da un gran goal di Manuel Locatelli, che regalò i 3 punti alla squadra guidata da Vincenzo Montella contro i bianconeri di Massimiliano Allegri. Battendo il nella stracittadina, la Juventus ha allungato a 7 il numero di vittorie consecutive in campionato, mentre i rossoneri hanno collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate.

Fra gli ex della sfida, c'è grande attesa per la prima volta in campionato di Zlatan Ibrahimovic contro la Juventus dal suo ritorno in rossonero: l'ultima volta che lo svedese affrontò la Vecchia Signora nel torneo fu nella stagione 2010/11. In quell'occasione Madama si impose 1-2 al Meazza e il goal dello svedese non evitò la sconfitta ai rossoneri. L'attaccante ha comunque già incrociato la sua ex squadra in Coppa (1-1 nell'andata delle semifinali al Meazza). In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO MILAN-JUVENTUS

Milan-Juventus si disputerà la sera di martedì 7 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Sarà il 170° confronto in Serie A fra le due squadre. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21.45.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta l'attesa sfida Milan-Juventus . L'anticipo della 31ª giornata di Serie A sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, inoltre, Milan-Juventus sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky). Gli utenti DAZN che hanno sottoscritto un abbonamento con Sky avranno anche la possibilità di seguire la partita in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q. Pierluigi Pardo curerà la telecronaca della gara, con il supporto di Francesco Guidolin al commento tecnico.

I clienti DAZN potranno seguire il big match Milan-Juventus in diretta streaming anche su pc e notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nella seconda occorrerà scaricare l'applicazione sviluppata per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Pioli non potrà disporre di Castillejo e con ogni probabilità di Calhanoglu : lo spagnolo è infortunato e non rientrerà prima di metà luglio. il turco è uscito anzitempo nell'ultima gara contro la Lazio e resta in forte dubbio per la sfida contro i bianconeri. Il giovane belga Saelemaekers e Bonaventura dovrebbero dunque trovar spazio sulla trequarti accanto a Rebic, che ritroverà una maglia da titolare dopo l'utilizzo a gara in corso con i biancocelesti. Davanti Ibrahimovic partirà dal 1' come riferimento offensivo. Tutto invariato, invece, nelle altre zone del campo. In porta giocherà Donnarumma, davanti a lui Kjaer e Romagnoli saranno i due difensori centrali, mentre Conti e Theo Hernández partiranno dal 1' come terzini. In mediana la consolidata coppia composta da Kessié e Bennacer.

Doppia pesante assenza per Sarri, che non avrà a disposizione per squalifica De Ligt in difesa e Dybala in attacco. Fra i pali, dopo il record conseguito da Buffon, tornerà Szczesny, con Chiellini che ricomporrà la storica coppia con Bonucci al centro della difesa e Cuadrado e Danilo che agiranno da terzini. A centrocampo Pjanic sarà il playmaker, con Bentancur e uno fra Matuidi e Rabiot come mezzali. Davanti, al posto della 'Joya' potrebbe rivedersi dal 1' Higuain come centravanti. Ai suoi lati Bernardeschi, favorito su Douglas Costa, e Cristiano Ronaldo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Rebic; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.