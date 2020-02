Ibrahimovic e Hernandez ammoniti e squalificati: saltano Juventus-Milan

Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo erano diffidati: sono stati ammoniti e salteranno Juventus-Milan, semifinale di ritorno.

Tre cartellini pesanti per il nella semifinale d'andata di Coppa : Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo erano diffidati e salteranno la sfida di ritorno contro la , avendo ricevuti tre cartellini gialli.

Il giallo più pesante è probabilmente quello di Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante svedese era diffidato e salterà quindi la partita di ritorno, che si giocherà il 4 marzo all'Allianz Stadium. Nel 2020 abbiamo imparato a conoscere un Milan con Zlatan ed un Milan senza Zlatan, nettamente differente...

La stessa sorte tocca anche per Theo Hernandez, che sempre nel corso del primo tempo si fa ammonire, ma nella ripresa peggiora ancora le cose: fallaccio su Dybala e secondo giallo, che porta poi all'espulsione dell'ex .

Sempre nella ripresa ci pensa anche Samu Castillejo, con una protesta evitabilissima e plateale, a ricevere il terzo cartellino pesante del Milan, che condizionerà per forza di cose il ritorno delle semifinali di .

Banale, tornando a Ibrahimovic, anche la sua ammonizione: dopo pochi minuti di gioco allargare così il gomito su De Ligt non è stata una mossa saggia, per un 38enne navigato come lui.