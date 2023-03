Sorriso Milan: Giroud e Brahim Diaz in gruppo e a disposizione per il Tottenham

Due recuperi importanti per il Milan in vista della sfida di Champions League con il Tottenham: Giroud e Brahim Diaz lavorano con la squadra.

Buone notizie per il Milan a poco più di ventiquattro ore dalla fondamentale sfida con il Tottenham valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Come riportato da ‘Sky’ infatti, Olivier Giroud e Brahim Diaz si sono regolarmente allenati con il gruppo e vanno considerati entrambi a disposizione per la trasferta di Londra.

L’attaccante francese era stato colpito nelle scorse ore da un attacco febbrile che aveva messo in dubbio la sua disponibilità per la gara, mentre il centrocampista spagnolo aveva riportato un problema ad un ginocchio nel corso dell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina.

Stefano Pioli ritrova quindi due giocatori molto importanti e lo fa in un momento cruciale. Giroud dovrebbe dunque far sua una maglia da titolare al centro dell’attacco, mentre Brahim Diaz potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina, con Krunic inserito nell’undici iniziale.

Della partita sarà ovviamente anche Mike Maignan che, così come permesso dal regolamento UEFA, è stato inserito ieri in lista al posto di Tatarusanu. Si trattava di una semplice formalità, ma anche la possibilità di poter contare sul portiere transalpino in Europa, rappresenta ovviamente una grande notizia.