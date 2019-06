Milan fuori dall'Europa League: "Accettazione volontaria della sanzione"

Il Milan non giocherà l'Europa League l'anno prossimo. "Accettazione volontaria della sanzione", ha spiegato il club in un comunicato ufficiale.

Il dichiara di aver rinunciato volontariamente alla prossima partecipazione all'Europa League. Poco dopo mezzogiorno, il TAS ha ufficializzato la decisione di non far partecipare i rossoneri alle coppe europee nella prossima stagione.

I rossoneri hanno fatto chiarezza sulla loro posizione con un comunicato ufficiale, in cui il club specifica come l'esclusione sia stata volontaria.

"Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha pronunciato un lodo arbitrale transattivo (consent award) che ratifica l'accettazione volontaria da parte di AC Milan di un'esclusione di un anno dalle competizioni europee per le violazioni della normativa UEFA sul Fair Play Finanziario relative ai periodi triennali 2014-2017 e 2015-2018".

Dietro a questo, come spiega il Milan, ci sono i debiti e le perdite accumulate dalla vecchia proprietà, che violano le regole del Fair Play Finanziario. Ragion per cui i rossoneri hanno optato per non giocare le Coppe Europee.