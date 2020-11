Milan, dopo Pioli anche il vice Murelli positivo al Covid: “E’ in quarantena”

Il secondo allenatore del Milan, Giacomo Murelli, è risultato positivo al Covid. Una notizia che arriva pochi giorni dopo la positività di Pioli.

Sarà un alle prese con un problema non da poco, quello che tornerà in campo dopo la sosta. Dopo Stefano Pioli, anche il suo vice, Giacomo Murelli, è risultato positivo al Covid-19.

A comunicarlo è stato il club rossonero attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”.

Il Milan scenderà in campo domenica per affrontare, nell’ottavo turno di campionato, il di Rino Gattuso e a questo punto potrebbee essere Daniele Bonera, uno dei collaboratori tecnici di Pioli, a sedersi in panchina al San Paolo per guidare la squadra.

La positività di Stefano Pioli era stata riscontrata a seguito di un tampone rapido effettuato sabato mattina ed il tecnico rossonero, che è asintomatico, sta proseguendo il periodo di isolamento presso il suo domicilio.