Pioli positivo al Covid-19, il Milan: "Non presenta sintomi"

Il si ritrova nuovamente costretto a fare i conti con l’incubo Coronavirus. Questa volta a risultare positivo, a seguito dell’ultimo giro di tamponi, è stato il tecnico Stefano Pioli.

Ad annunciarlo è stato il club meneghino attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Official Statement: Stefano Pioli ➡️ https://t.co/KFwMCw2sQE Comunicato Ufficiale: Stefano Pioli ➡️ https://t.co/Ytz3cIebEm #SempreMilan pic.twitter.com/dFut38qA5y

“AC Milan comunica che Stefano Pioli è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L'allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il lunedì pomeriggio”.