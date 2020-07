Milan-Bologna, Pioli: "Le parole di Ibrahimovic? Devo gestirlo"

Stefano Pioli si gode un Milan da sogno: "Siamo convinti dei nostri mezzi, ora c'è grande fiducia. La svolta? L'eliminazione dalla Coppa Italia".

Prosegue il momento d'oro del che non sembra volersi fermare: 5-1 al Bologna e testa già al prossimo cruciale impegno contro il , decisivo in ottica qualificazione all' .

Intervistato da DAZN al termine dell'incontro, Stefano Pioli ha elogiato i suoi ragazzi pur mantenendo alta la concentrazione in vista degli ultimi sforzi da affrontare per concludere l'annata nel migliore dei modi.

"La squadra si diverte e questo è positivo. Abbiamo giocato una partita di alto livello, siamo stati bravi. Vuol dire che stiamo bene e abbiamo acquisito fiducia. Siamo soddisfatti ma l'obiettivo non è ancora centrato, mancano altre quattro gare".

Piccola polemica al momento dell'uscita dal campo di Zlatan Ibrahimovic, sostituito subito dopo il goal realizzato da Rebic.

"Ha detto qualcosa ma onestamente non ho capito, è anche normale. Io devo gestirlo, giocando così tanto ho bisogno che tutti stiano bene".

Altra prova più che sufficiente di Kessié che ha sfiorato la quarta rete consecutiva in più di una circostanza.

"E' un centrocampista moderno che fa bene entrambe le fasi, il momento psico-fisico è eccellente. Sta diventando un punto di riferimento per i compagni, è sempre dentro la partita".

Il pareggio all'Allianz Stadium contro la nonostante l'inferiorità numerica ha fatto scattare qualcosa nella mente dei giocatori.

"Abbiamo usato buon senso lavorando bene durante la pausa. La testa comanda sempre il resto del corpo: siamo convinti di quello che facciamo, con la fiducia e la positività stiamo ottenendo risultati importanti. L'eliminazione in Coppa ha rappresentato la svolta: giocare in dieci contro la Juventus ci ha fatto capire quanto siamo forti".

