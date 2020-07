Ibrahimovic nervoso: battibecco con Pioli al momento del cambio

Ancora attimi di tensione al momento del cambio per Zlatan Ibrahimovic, che questa volta rivolge alcune parole a Stefano Pioli.

Il continua a macinare gioco e risultati, ma la prestazione di San Siro è macchiata dall'episodio che ha visto protagonista Zlatan Ibrahimovic nella ripresa al momento della sostituzione dello svedese con Leao.

Il fuoriclasse classe '81 lascia il campo ancora una volta visibilmente contrariato e questa volta rivolge alcune parole poco amichevoli al proprio allenatore, mentre alcuni membri dello staff provano a calmarlo accompagnandolo in panchina.

Il numero 21 rossonero avrebbe rivolto le seguenti parole a Pioli, manifestando tutto il suo malumore per una sostituzione che non gli ha permesso di trovare la via della rete.

"La prossima volta tiri fuori uno di quelli. Io oggi volevo fare goal".

Una reazione che fa seguito alla precedente rabbiosa reazione avuta durante -Milan, quando lo stesso svedese lanciò una bottiglietta dopo il cambio. Il Milan vince e convince, ma la fame di Ibra non si placa mai.