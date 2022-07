Milan al lavoro per il primo colpo estivo: pressing su Ziyech

I rossoneri accelerano sul trequartista del Chelsea: idea prestito con diritto di riscatto. Capitolo Leao: il Milan vuole blindarlo fino al 2027

L'ufficializzazione dei rinnovi contrattuali di Paolo Maldini e Frederic Massara ha letteralmente sbloccato le dinamiche di mercato in casa Milan.

Proprio così, perché con la definizione del prolungamento dei due dirigenti in scadenza, i campioni d'Italia in carica possono finalmente focalizzare risorse ed energie sui rinforzi necessari da affidare alle sapienti mani di Stefano Pioli.

Il Diavolo, dunque, si butta a capofitto sul mercato e il primo fronte da monitorare con estrema attenzione è quello di Hakim Ziyech. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Maldini e Massara avrebbero accelerato le operazioni in attesa di sferrare il colpo decisivo nei confronti del giocatore di proprietà del Chelsea.

Il calciatore marocchino, ma con cittadinanza olandese, andrebbe a rappresentare il jolly ideale sulla trequarti campo rossonera. Un pacchetto di qualità, tecnica e versatilità che il Milan non vuole lasciarsi sfuggire e, per questo, i discorsi con i Blues sono già stati avviati al fine di delineare la formula ideale che possa portare l'affare verso la fatidica fumata bianca.

Si ragiona, dunque, su un prestito con diritto di riscatto, senza escludere che i londinesi contribuiscano a pagare una parte dei 6 milioni d'ingaggio che il giocatore percepirà, da contratto, sino al 2025.

Ziyech è stato acquistato dal Chelsea per 40 milioni di euro nell'estate del 2020, prelevato dall'Ajax in cui aveva militato nelle quattro annate precedenti. In quel di Londra, il classe 1993 ha inscenato due stagioni ad intermittenza - condite da 14 goal e 10 assist in 83 presenze - 'viziate' da una folta concorrenza e dalle scelte tattiche di Tuchel. Motivazioni che lo spingono a provare una nuova esperienza.

L'articolo prosegue qui sotto

Per il 4-2-3-1 di Pioli, il Milan sogna di affiancarlo ad un certo Rafael Leao, MVP dell'ultima Serie A, e per il quale i rossoneri vogliono sbrigare le operazioni alla voce rinnovo di contratto: il portoghese è legato ai vincitori dell'ultimo Scudetto fino a giugno 2024, ma al momento c'è ancora una sensibile distanza da colmare tra domanda e offerta.

Il Milan, dal canto suo, si sente per il momento al riparo da sorprese grazie alla clausola da 150 milioni di euro che di fatto blinda il classe 1999, ma l'obiettivo è quello di raggiungere un'intesa il più velocemente possibile al fine di prolungare il sodalizio fino al 2027.