Maldini e Massara, rinnovo col Milan fino al 2024: è ufficiale

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno ufficialmente prolungato i rispettivi contratti col Milan fino al 2024: ad annunciarlo lo stesso ex fuoriclasse rossonero, attuale direttore tecnico della formazione meneghina. L'annuncio tanto atteso dai tifosi è arrivato.

"È tutto a posto, all'ultimo abbiamo rinnovato" ha confessato Maldini all'uscita da Casa Milan. "Siamo contenti di essere qui e della stagione. Siamo contenti di programmare un futuro sempre vincente. Come sarà il Milan? Adesso vediamo, c'è tempo. Siamo partiti un po' in ritardo ma recupereremo. Sono molto felice"

Era solo questione di tempo, ma alla fine Maldini e Massara continueranno a guidare il Milan. Il club rossonero dovrebbe annunciare il rinnovo dei due dirigenti direttamente nella giornata di venerdì per motivi burocratici, ma di fatto il futuro dei due sarà ancora con il club Campione d'Italia.

Parte così il calciomercato del Milan, al lavoro per rimanere stabilmente sul tetto del campionato italiano. I rossoneri guardano ai giocatori del PSG in uscita, ma valutano anche diverse piste, da Bremer a De Ketelare, passando per Ziyech e un Renato Sanches non ancora sfumato.