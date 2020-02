Metz-Lione 0-2: decidono Dembélé e Aouar, Juventus avvertita

Il Lione si presenta nel migliore dei modi alla sfida d'andata contro la Juventus: le reti dei gioielli Dembélé e Aouar firmano il colpo a Metz.

Se la giocherà nel tardo pomeriggio di domani contro la , il suo impegno il l'ha già portato a termine. E con successo. La formazione di Rudi Garcia, avversaria dei bianconeri negli ottavi di , ha infatti espugnato il campo del Metz, imponendosi per 2-0 nell'anticipo della ventiseiesima giornata di .

L'episodio decisivo è accaduto nel recupero del primo tempo: Udol ha toccato con un braccio nella propria area e, dopo un check VAR, l'arbitro Wattelier ha concesso un calcio di rigore al Lione. Penalty che Cornet si è fatto parare ma che, tra le proteste, il direttore di gara ha fatto ripetere in quanto il portiere del Metz, Oukidja, non è rimasto sulla linea di porta. Il tiratore è cambiato e Dembélé, questa volta, non ha fallito.

Il punto esclamativo sulla vittoria lo ha quindi messo il gioiellino Aouar, accostato nelle scorse ore proprio alla Juventus dal presidente Aulas: pochi minuti dopo l'espulsione di Diallo, ecco la rete del definitivo 2-0 nel recupero del secondo tempo, con una fuga e un appoggio nella rete lasciata sguarnita da Oukidja, disperatamente salito nell'area avversaria.

Il colpo di Metz permette al Lione, in campo con i titolari nonostante debba sfidare la Juventus mercoledì sera, di fare un balzo momentaneo in classifica: la squadra di Garcia si porta a quota 37 assieme a e , entrambe impegnate domani, avvicinandosi così alla zona europea.