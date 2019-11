In Spagna sicuri: Messi è il favorito per il Pallone d'Oro: Van Dijk e Ronaldo inseguono

Lunedì prossimo a Parigi sarà decretato il Pallone d'Oro del 2019: Lionel Messi è il grande favorito, con Van Dijk e Cristiano Ronaldo alle spalle.

Manca solamente una settimana alla cerimonia del Gala organizzato da 'France Football', che il 2 dicembre al Théâtre du Châtelet consegnerà il Pallone d'Oro del 2019: secondo le ultime indiscrezioni di 'Mundo Deportivo' il grande favorito sarebbe Lionel Messi.

L'argentino, qualora dovesse vincere, diventerebbe il calciatore con più Palloni d'Oro vinti con ben 6 trofei presenti nella sua bacheca. Nel 2019 la 'Pulga' ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore straordinario in gradi di toccare vette riservate solamente a pochi iniziati del gioco del calcio, ma non è riuscito a vincere nè la con il nè la Copa America con l' . Nella stagione scorsa ha portato a casa, in ogni caso, la spagnola e la Scarpa d'Oro come miglior marcatore europeo.

La scadenza per la consegna dei voti segreti di 182 giornalisti di tutto il mondo è stata chiusa lo scorso 9 novembre e, da quello che filtra, l'investitura di Mbappé di Lionel Messi come favorito per il Pallone d'Oro sembra essere giustificata. Il grande contendente di Messi per il premio individuale più ambito nel mondo del calcio è Virgil Van Dijk che l'anno scorso ha stupito il mondo con delle prestazioni monstre a livello difensivo e che, al 'Wanda Metropolitano', ha sollevato anche la Champions League con il .

Leggermente più staccato, ma con comunque una giustificata ambizione ad arrivare al premio di 'France Football' è Cristiano Ronaldo che alla sua prima stagione con la è riuscito a conquistare subito una e una Supercoppa . I 44 goal conditi da 17 assist in 52 partite di Lionel Messi, però, rischiano di strappare al portoghese la possibilità di vincere il suo sesto Pallone d'Oro.