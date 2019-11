Mbappé vota Messi per il Pallone d'Oro: "E' stato il migliore"

Kylian Mbappé esalta Lionel Messi in ottica Pallone d'Oro: "In termini individuali è stato il migliore quest'anno".

Lunedì 2 dicembre sarà il giorno dell'attesa cerimonia di consegna del Pallone d'Oro, il trofeo individuale più ambito nel mondo del calcio: tra i candidati per la vittoria finale figura anche Kylian Mbappé che, però, ha ben in mente chi sia il favorito numero uno.

Intervenuto ai microfoni di 'Spiegel', la stella del ha incensato Lionel Messi esaltandolo per le gesta offerte durante l'anno in ed in , dove il cammino del si è arrestato in semifinale contro il che sarebbe poi diventato campione d'Europa.

"Dico Messi. In termini individuali è stato il migliore quest'anno".

Come ogni comune mortale, anche Mbappé ha delle paure con cui convivere.

"A volte sono preoccupato, ho paura, se fallisci come giocatore sorgono dei dubbi e ti chiedi: 'E' questa la fine che ho fatto?'. Le vittorie sono sempre belle ma non durano a lungo, il bello del calcio è che non si ha molto tempo per pensare".

Mbappé e la lingua tedesca viaggiano su due binari completamente differenti.