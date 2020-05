Svolta Mertens: accordo col Napoli per il rinnovo fino al 2022

Svolta nella telenovela Mertens-Napoli: intesa trovata tra il belga e gli azzurri per il prolungamento del contratto fino al 2022.

Sembrava ormai vicinissimo l'addio al , ma l'avventura di Dries Mertens ai piedi del Vesuvio continuerà almeno per altri due anni. L'attaccante belga ha infatti trovato l'accordo con il club di De Laurentiis per il rinnovo contrattuale fino al 2022.

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', Mertens è stato accontentato dal Napoli: trovato l'accordo per una firma che verrà messa nero su bianco nelle prossime ore. Sfumano dunque le voci di mercato che lo volevano lontano dai colori azzurri con destinazione Milano o Londra.

Sulle tracce del giocatore belga c'erano infatti Inter e Chelsea, che negli ultimi giorni avevano fatto passi importanti, ma il presidente De Laurentiis ha spiazzato tutti proprio quando sembrava che i rapporti fossero ormai raffreddati riguardo un eventuale prolungamento.

Decisivo l'aumento dei bonus per un contratto che porterà nelle tasche di Mertens circa 4 milioni di euro netti a stagione, la stessa cifra che aveva messo sul piatto l' . Importante anche il ruolo di mister Rino Gattuso, che ha spinto perchè il club facesse un ulteriore passo in avanti per accontentare un attaccante ritenuto troppo importante nell'economia del progetto.

Dunque Dries ha subito preferito continuare la sua lunga avventura a Napoli, dove è già un idolo dei tifosi. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma ormai è cosa fatta: Ciro resterà a casa.