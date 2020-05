Mertens all'Inter, il Chelsea non molla: Lampard vuole Dries a tutti i costi

Il Chelsea prova a rovinare i piani dell'Inter e resta forte su Mertens: il belga è un pallino di Lampard, il 'feeling' con Jorginho può aiutare.

Duello - per Dries Mertens. Mentre il rinnovo col è in alto mare, nerazzurri e Blues si lanciano in un testa a testa per il belga in scadenza di contratto col club di De Laurentiis.

E se l'Inter negli ultimi giorni ha mosso passi avanti importanti per tentare di regalare l'attaccante a Conte - che guarda caso voleva Mertens già tre anni fa proprio quando allenava il Chelsea - c'è un Frank Lampard desideroso di avere 'Ciro' in rosa.

Il tecnico dei londinesi stravede per Dries, sia dal punto di vista tecnico che umano, ecco perchè il Chelsea non molla la presa e tenta di inserirsi nei dialoghi tra l'Inter e il numero 14 del Napoli.

L'interesse dei Blues per Mertens risale già a gennaio, quando la società di Abramovich ha provato a tessere la tela per assicurarselo a zero nella prossima stagione. Ma record da raggiungere in azzurro e pandemia hanno raffreddato la pista.

Pista che adesso torna a farsi calda, con Lampard che ha una carta in più da giocarsi: Jorginho, grande amico del belga negli anni partenopei e che avrebbe la possibilità di convincere l'ex compagno a raggiungerlo Oltremanica.

Se l'Inter ha accelerato, il Chelsea non demorde e rimane aggrappato alla suggestione Mertens. Senza dimenticare il Napoli, con cui 'Ciro' alla fine potrebbe anche rinnovare.