Meret salta Napoli-Lazio: "Leggero disturbo intestinale"

Alex Meret, che si sarebbe comunque accomodato in panchina, è protagonista di un forfait dell'ultim'ora: convocato al suo posto il giovane Idasiak.

- è la partita del possibile record di Ciro Immobile, che dopo aver conquistato la Scarpa d'Oro spera di battere il record di reti segnate in un singolo campionato di A detenuto da Higuain. Alex Meret l'avrebbe probabilmente guardata dalla panchina. Ma al San Paolo non ci sarà neppure.

Come comunicato dal profilo Twitter del Napoli, l'ex portiere della è protagonista di un forfait dell'ultim'ora in vista del match di questa sera:

"Alex Meret non sarà della gara a causa di un leggero disturbo intestinale. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak".

Alex Meret non sarà della gara a causa di un leggero disturbo intestinale. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak pic.twitter.com/DAvtE3UbbI — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 1, 2020

Convocato al posto di Meret, come annunciato dal Napoli, il giovanissimo Hubert Idasiak. Polacco, classe 2002, in questa stagione si era già seduto in panchina con la prima squadra in due occasioni: in Coppa contro il e poi nel 2-1 di campionato rifilato alla qualche settimana fa.