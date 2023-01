Dalla suggestione al tentativo di mercato: De Rossi chiama Nainggolan alla SPAL

I due ex compagni alla Roma potrebbero incontrarsi nuovamente a Ferrara, ma con ruoli diversi: tutto è nato da una battuta.

Di Radja Nainggolan nelle ultime settimane si è discusso parecchio, soprattutto in ottica ritorno in Italia, dopo la fine dell'esperienza all'Anversa, sostanzialmente solo da formalizzare.

Il centrocampista belga è finito fuori lista a metà ottobre, quando il club lo ha sospeso dopo che le telecamere lo hanno "pizzicato" a fumare una sigaretta in panchina prima della sfida contro lo Standard Liegi.

Da quel momento in poi Nainggolan non ha più visto il campo, in una stagione che comunque stava andando abbastanza bene dal punto di vista numerico, con 3 reti nelle 18 presenze raccolte tra campionato e qualificazione alla Conference League.

A inizio anno si è parlato di un suo possibile ritorno al Cagliari, club che lo ha lanciato in Serie A nel 2010 dopo l'esperienza al Piacenza, ma nelle ultime ore ha preso corpo un'altra suggestiva ipotesi.

Facciamo un passo indietro e torniamo al mese di dicembre, quando dal Nainggolan ha svelato un retroscena relativo a una chiacchierata con il suo ex compagno di squadra alla Roma, Daniele De Rossi, oggi allenatore della SPAL.

"Ci sentiamo spesso e scherzando mi ha anche chiesto di venire a dargli una mano...", ha raccontato a "Tradizione Romanista".

Dalla battuta al tentativo di mercato: la SPAL è alla ricerca di un sostituto di Salvatore Esposito, che ha lasciato la Serie B per trasferirsi allo Spezia, e al tempo stesso di un trequartista.

Nainggolan può ricoprire entrambi i ruoli, garantendo dinamismo alla squadra di De Rossi: l'ex capitano della Roma lo ha contattato, adesso bisognerà vedere se il belga risponderà presente, riformando una coppia che, almeno sul campo, ha dato tanto.