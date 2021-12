La Serie A piomba su Luca Moro: accordo tra Sassuolo e Padova

Siamo a metà stagione e lui ha già infranto praticamente tutti i record: ha siglato 18 reti in 17 presenze con il Catania nel Girone C di Serie C, ma non solo.

Luca Moro ha fatto anche di più: nessuno ha segnato quanto lui in metà campionato da quando la Lega Pro è stata riunificata (stagione 2014/15), ed è a -6 dal numero di reti totali di Iemmello e Scappini, che hanno realizzato 24 goal nell'arco di tutta la stagione 2015/16, che poi è la quota più alta per un capocannoniere dalla stessa riunificazione della Lega Pro.

Da quando l'attaccante è arrivato al Catania, in prestito dal Padova, non è si è più fermato: si è fatto notare da tutti, squadre di Serie A completa. Per il classe 2001 potrebbe essere arrivata la grande opportunità.

Nelle ultime ore, dopo un primo approccio, il Sassuolo avrebbe raggiunto un'intesa con il club biancoscudato per il trasferimento del giocatore. Nei prossimi giorni dovrebbe potrebbe arrivare l'accordo.

Passaggio che si chiuderebbe idealmente nelle prossime settimane, ma che si concretizzerebbe in estate: Moro ha già collezionato almeno una presenza con due club, il Padova e il Catania, e non sarebbe possibile vestire un'altra maglia nella stagione in corso.

Una volta chiuso l'accordo l'attaccante rimarrà in prestito alla squadra rossazzurra fino alla fine del campionato.