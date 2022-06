Max Kruse alle World Series of Poker: l’attaccante del Wolfsburg brilla al tavolo verde

Come ogni estate, Kruse è a Las Vegas per il massimo torneo di poker mondiale, facendo persino una grande figura.

Dopo l’ennesima stagione in doppia cifra di goal in Bundesliga, Max Kruse si può godere le vacanze. Mentre i suoi colleghi prediligono mete marittime, l’attaccante del Wolfsburg si trova a Las Vegas. Una meta abituale, con uno scopo preciso: le World Series of Poker.

Il 34enne del Wolfsburg si muove al tavolo verde come in campo: già nel 2014 si era piazzato 3° ad un torneo contro giocatori professionisti. Cosa che lui, ovviamente, è soltanto sul prato, pur sempre verde.

Nelle sue Instagram Stories Kruse ha fornito aggiornamenti sulle sue giornate nel deserto del Nevada, dove sta sfidando appassionati e giocatori provenienti da tutto il mondo.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo aver conquistato la vittoria ad un tavolo, si è piazzato 52° nella categoria “H.O.R.S.E.” incassando un montepremi di 3760 dollari.

Giovedì sera è stato protagonista di una “serie straordinaria” avendo iniziato la giornata al 2° posto, anche in virtù del raggiungimento del tavolo finale nella categoria “2-7-Lowball”, dove ha chiuso al 7° posto.

L’obiettivo di Kruse di vincere un braccialetto e arrivare al tavolo finale assoluto, però, non è ancora stato centrato. La trasferta a Las Vegas, anche quest’anno, regala soddisfazioni.