Materazzi ultrà per una sera: guarderà Inter-Milan in Curva Nord

Marco Materazzi assisterà a Inter-Milan direttamente dalla Curva Nord nerazzurra: tifoso tra i tifosi nel ritorno della semifinale di Champions.

Dalle battaglie vissute in campo al tifo da esterno, per di più tra la sua gente: Marco Materazzi ha scritto pagine importanti nella storia dell'Inter, come quella che potrebbe verificarsi stasera in caso di qualificazione alla finale di Champions League.

I nerazzurri dovranno difendere lo 0-2 dell'andata nel ritorno dell'Euroderby contro il Milan e, per l'occasione, 'Matrix' vivrà una serata da ultrà: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', seguirà la partita tra i tifosi della Curva Nord, che tanti cori gli hanno dedicato da giocatore.

Cori che stasera avranno anche la sua voce, oltre a quella di un San Siro completamente sold out e quasi interamente nerazzurro, chiamato a dare una risposta spettacolare in termini di sostegno alla squadra di Inzaghi.

E' attesa, infatti, una maxi coreografia che coinvolgerà tutti i settori dello stadio ad eccezione della Curva Sud rossonera, nello stile di quella andata in scena lo scorso 19 aprile contro il Benfica. Stavolta, con un tifoso d'eccezione in più.